CHP'li kadınlara hakaret eden öğretmeni CHP'li kadın avukat savundu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, CHP’li kadınlara Twitter üzerinden küfür edip, hakaretlerde bulunduğu iddia edilen Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi öğretmeni Metin E. hakkında 6 aydan ile 1 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Başka kente tayini çıkan sanığın avukatı Gülizar Koçer, mahkemede, \"CHP\'ye oy veren bir kadın olarak, sanığın müdafiliğini üstlendim. Çünkü savunma hakkı adına buradayım. Böyle bir paylaşımın yapılıp yapılmadığı bilirkişi incelemesi ile ortaya çıkacaktır. Davanın düşürülmesini talep ediyoruz\" dedi. Mahkeme hâkimi, davanın düşürülmesi talebinin reddine ve sanığın gelecek duruşmada hazır edilmesine karar vererek davayı erteledi.

Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi\'nde Tesisat ve İklimlendirme Teknolojisi öğretmeni Metin E., geçen hazıran ayında, okulda görev yaptığı dönemde, Twitter hesabından \'CHP\'li karılar\' diyerek ağır küfür ve hakaretlerin olduğu paylaşımlarda bulundu. Bunun üzerine CHP Bursa Milletvekilli Nurhayat Altaca Kayışoğlu, öğretmen hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyusunda bulundu.

Başvuruyu inceleyen Cumhuriyet savcısı, \'Soruşturmaya konu kişiler arası ayrımcılık yapmak suçunun unsurları oluşmadığından kovuşturmaya yer olmadığına\' karar verdi. Ancak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca resen yürütülen soruşturma sonucunda öğretmen Metin E. hakkında TCK 216/2 maddesi gereğince, \'Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak\' suçundan 6 ay ile 1 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı.

Bursa 16. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen davaya başka bir ile tayini çıkan sanık öğretmen Metin E. katılmazken, İstanbul Barosu\'ndan avukatı Gülizar Koçer ile CHP\'li kadın şikayetçiler katıldı. Şikayetçilerden Gülnur Alçiçek, \"Cumhuriyet Halk Partisi üyesi ve kadın kolları başkanıyım. Biz kadınlara yapılan hakaretleri kabul etmiyoruz. Sanıktan şikâyetçiyim ve cezalandırılmasını istiyorum\" diye konuştu.

Kendisinin de bir eğitimci olduğunu söyleyen Memduha Özarslan da \"Bir eğitimcinin böyle davranmasından dolayı çok üzgünüm. Meslekten ihraç edilmesini ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum\" dedi.

Sanık avukatı Gülizar Koçer ise mahkemede yaptığı savunmada, kendisinin de CHP\'li olduğunu belirtip, şunları kaydetti:

\"CHP\'ye oy veren bir kadın olarak, sanığın müdafiliğini üstlendim. Çünkü savunma hakkı adına buradayım. Böyle bir paylaşımın yapılıp yapılmadığı bilirkişi incelemesi ile ortaya çıkacaktır. Davanın düşürülmesini talep ediyoruz.\"

Mahkeme hâkimi, davanın düşürülmesi talebinin reddine ve sanığın gelecek duruşmada hazır bulundurulmasına karar vererek davayı erteledi.



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