-CHP'Lİ KADINLAR KAHVEHANELERDE OY İSTEYECEK ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - CHP'de, yaklaşık 3 yıl aradan sonra görevlendirme yapılarak aktif hale getirilen Kadın Kolları Genel Başkanlığı, yaklaşan seçimler öncesinde kapı kapı gezerek, projelerini anlatıp kadınlardan oy isteyecek. Kadınların yanı sıra erkeklere de ulaşmayı hedefleyen Kadın Kolları üyeleri, kahvehanelerde de toplantılar düzenleyecekler. CHP Kadın Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Didem Engin, partilerinde uzun süredir Kadın Kolları Genel Başkanı olmadığını, bundan bir kaç ay önce atama yapıldığını anımsattı. CHP'nin iktidar hedefi doğrultusunda pazartesi günü gerçekleştirilen MYK'da Kadın Kolları'nda bayrak değişikliğine gidildiğini anlatan Engin, ''Yeni başkanımız Zühal Samlı oldu. Değişikliği yapmamızdaki amacımız ise tamamen iktidar hedefli yol almak. Bizim amacımız tek başına iktidar olmak, bu konuda çok kararlıyız dolayısıyla kadınlar gençler konusu bizim en hassas olduğumuz konu'' dedi. Kadın kolları çalışmalarını yeniden yapılandıracaklarını ifade eden Engin, şöyle konuştu: ''Daha etkin ve daha verimli çalışmayı esas alacağız. Gitmediğimiz ilçe, gitmediğimiz köy, kapısını çalmadığımız ev kalmayacak. Yapacağımız çok şey var, kadınlara politikalarımızı anlatacağız. Kadına yönelik şiddet üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri. Ancak tek sorun şiddet değil, eğitime, iş gücüne ulaşamama, sigortasız çalıştırılma gibi pek çok sorunu var kadınların. Dolayısıyla toplumumuzda çok fazla kadın varlığını hissedemiyoruz. Bütün bunlarla mücadele edeceğiz. Mücadeleyi yaparken de halkımızla birlikte hareket edeceğiz.'' Geçtiğimiz günlerde, ''Gönüllü Ol'' kampanyası başlattıklarını belirten Engin, kampanya ile mevcut üye sayılarını artırmayı amaçladıklarını söyledi. Engin, ''Bizimle birlikte her alanda çalışmak isteyen yaşı ne olursa olsun genci, yaşlısı, kadını erkeği herkese kapımız açık. Bu çağrıyı önümüzdeki günlerde daha büyük bir kampanyaya dönüştüreceğiz'' diye konuştu. -''YANLIŞ ALGILAMA VAR''- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Zühal Samlı da CHP'li kadınlarla ilgili ''çalışmıyorlar, sahalarda göremiyoruz'' şeklinde yanlış bir algılama olduğunu söyledi. Medyanın CHP'li kadınların başarılarını çok fazla yansıtmadığını öne süren Samlı, şöyle konuştu: ''Bizim 3 yılı aşkın bir süre kesintimiz oldu. Genel Merkez Kadın Kolları yönetimimiz yoktu. Ancak yönetim olmaması, Türkiye'de CHP'li yok demek değildi. 81 ilimizde bütün kadın arkadaşımız, son derece özveriyle, son derece başarılı çalışma yaptılar. Yaklaşık 5 aydan bu yana Genel Merkezde bir kadın kolları yapılanmamız var. CHP Kadınları olarak bizi bundan sonra sahalarda çok daha fazla göreceksiniz. Daha hızlı göreceksiniz. Daha etkili göreceksiniz. Tek hedefimiz iktidar, bana proje soruyorlar neler yapacaksınız diyorlar? Kadın kolları olarak projelerimiz var, ama şu an için kafamdaki tek proje Türkiye'de ulaşabildiğimiz kadar çok kadına ulaşmak. Bu sayı ne kadar çok olursa, biz iktidar oluruz.'' -''GENEL BAŞKANIN HIZINA AYAK UYDURACAĞIZ''- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halk oylaması sürecinde 70 il 250'den fazla ilçe, binlerce belde gezdiğini ifade eden Samlı, Kılıçdaroğlu'nun, ''Benim koşuma ayak uyduracak arkadaşlarla iktidara gidebilirim'' dediğini anımsattı. Kadınlar olarak Kılıçdaroğlu'nun peşinden koşmaya kararlı olduklarını ifade eden Samlı, ''Bütün kadınlarla kucaklaşmak, tokalaşmak, hatırlarını sormak istiyoruz. Zaten bunu başarırsak biz iktidar olacağız. Genel Başkanımızın hızına ayak uyduracağız'' şeklinde konuştu. -KADININ EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜ OLMALI- Ziyaretlerinde kadınlarla yakın ilişkiler kuracaklarını belirten Samlı, başta ''Aile Sigortası'' olmak üzere projelerini anlatıp, destek isteyeceklerini kaydetti. ''Kadınları ekonomik olarak özgür kılmazsanız, onlardan hiç bir şey geri bekleyemezsiniz'' diyen Samlı, ''Ama bu rüşvet gibi, makarna, bulgur, yağ vererek olmaz. Kadına sürekli bir gelir sağlamalıyız. Kadının eşine çocuğuna sürekli gelir sağlayacak iş imkanı sunarsanız, zaten oyu sizinle olur. Balık vermeyeceğiz, balık tutmayı öğreteceğiz ya da balık tutması için gerekli malzemeyi sağlayacağız'' ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kadınlar ve gençlere çok güvendiğinin altını çizen Samlı, ''İkisi de bir toplumun geleceğidir. Toplumumuzda babalar para kazanır ama anneler gençleri yetiştirir. Gençler bir ülkenin geleceğidir. Türkiye'nin geleceği kadınlarda ve gençlerdedir. Türkiye'deki bütün kadınları CHP'li yapmak istiyorum...'' dedi. -KAHVEHANELERE DE GİDECEĞİZ- Kadınların açamayacağı kapı olmadığını anlatan Samlı, ev ziyaretlerinin yanı sıra kahvehanelere de gideceklerini söyledi. 2002'de milletvekili adayı olduğunu anımsatan Samlı, şunları kaydetti: ''En iyi sonuç aldığım ilçeler ve köyler, kahvehanelerde yaptığım konuşmaların olduğu yerlerdi. Kadınlar naiftir, kibardır ve her kapıyı açar. CHP'li kadınlar bunun üstüne, güçlüdür, kararlıdır kendinden emindir. Kahvehanelere de gideceğiz, kapıdan kovsalar bacadan gireceğiz. Çünkü girmek zorundayız, kahvehaneler erkeklerin tekelinde değil. Erkeklerden oy isteyeceğiz, oy verme yaşına gelmiş her vatandaşımızdan oy isteyeceğiz.'' Samlı, iktidar olmaları durumunda, kadına yönelik şiddetle etkin şekilde mücadele edeceklerini ve bu amaçla ilk icraat olarak ''Güldünya Yasası''nı çıkaracaklarını da sözlerine ekledi.