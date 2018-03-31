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Politika

CHP'li kadınlar: Afife Jale'nin torunlarıyız, sahneye bir kere çıktık bir daha inmeyiz

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sivas İl Kadın Kolları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 18 Mart Çanakkale Anması'nda kadın tiyatro sanatçılarının TBMM Başkanlığı'nın talimatıyla sahneye çıkartılmadığı iddiasıyla ilgili aç

31 Mart 2018 18:14

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sivas İl Kadın Kolları, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde (TBMM) 18 Mart Çanakkale Anması\'nda kadın tiyatro sanatçılarının TBMM Başkanlığı\'nın talimatıyla sahneye çıkartılmadığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. CHP Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Songül Demirel, \"Kadın oyunculara yönelik bu uygulama Anayasa\'ya aykırıdır. Kadın ve erkeği bir arada görmek istemeyen zihniyet bilsin ki biz sahnenin tozunu birbirine katan Afife Jale\'nin torunlarıyız, sahneye bir kere çıktık bir daha inmeyiz\" dedi.
CHP Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Songül Demirel, parti binasında basın toplantısı düzenleyerek kadın tiyatrocuların engellenmesi iddiasını değerlendirdi. Demirel, sorumluların derhal istifa etmeleri gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:
\"TBMM\'de 18 Mart Çanakkale Anması için hazırlanan tiyatro gösterisinde rolleri olan kadın oyuncuların sahneye çıkması Meclis Başkanlığı tarafından engellendi. Günler öncesinden gece yarılarına kadar prova yapan kadınlar, gösteriye bir saat kala sahneye alınmadı. Atatürk\'ün resimlerinin bile istenmediği oyunun süresi 12 dakikadan 4 dakikaya düştü, erkek oyuncular sahnede oyunu sergilerken, kadın oyuncular konukların arkasında, merdivenlerin üzerinde bekletildi. 29 Mart günü gerçekleşen bu olay kadın erkek eşitliği, kadın hakları ve laiklik adına kabul edilemez. Kadın oyunculara yönelik bu uygulama Anayasa\'ya aykırıdır. Kadın ve erkeği bir arada görmek istemeyen zihniyet bilsin ki biz sahnenin tozunu birbirine katan Afife Jale\'nin torunlarıyız, sahneye bir kere çıktık bir daha inmeyiz. Biz kadınlar Atatürk\'ün kurucusu olduğu, kadınların seçme ve seçilme hakkını aldığı Millet Meclisi\'nde uygulanan çağ dışı bu kararı protesto ediyoruz. Sorumlular derhal hesap versin. Kadınlar özgürdür, eşittir ve ne zaman ne isterlerse onu yaparlar. Kadınları karanlığa, evlere hapsetmenize izin vermeyeceğiz. Yaşamın her alanında sahnede, sokakta, siyasette, bilimsel çalışmalarda her yerde varız ve var olmaya devam edeceğiz. Orta Çağ sizin olsun, biz sahne ışıklarını seviyoruz. Laiklik ve kadın düşmanlığı yapan tüm yetkilileri istifaya çağırıyoruz.\"

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