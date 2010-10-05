CHP'li kadın vekiller: Gereksiz yere türbana dolandık

T24 - CHP milletvekilleri Canan Arıtman, Nur Serter ve Necla Arat Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Türban sorununu biz çözeriz' diyerek konuyu gündeme getirmesini yanlış buluyor



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Türban sorununu biz çözeriz” söylemine sıcak bakmayan kadın milletvekilleri Canan Arıtman, Nur Serter ve Necla Arat, yeni dönemde konunun parti içinde ateşli tartışmalara neden olacağının sinyalini verdi. Arıtman, “Gereksiz yere türbana dolandık” diyerek partisinin yeni tutumunu eleştirirken, Serter, uzman olduğu bir konuda süreç dışında tutulmasına sitem etti. Arat ise türban konusunun gündemde tutulmasına tepki gösterirken, “Türban özgürlüğünden önce kafaların özgür olması gerekiyor” dedi. Kadın vekillerin görüşleri şöyle:



CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman: AKP’nin bile artık dile getirmediği bir konuyu gündeme getirmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Zaten defakto bir şekilde sorun çözülmüş durumda. Üniversitelerde, YÖK’ün kararları ve rektörlerin uygulamalarıyla kız öğrenciler türbanla derse giriyor. Bir sorun yok, YÖK’ün yine bugün yayımladığı bir karar var, gereğini yapıyor. Rektörler de bu kararlara uyuyor. Bir zamanlar CHP olarak, ‘AKP’nin türbanı gündeme getirerek, önemli sorunların üzerini örttüğünü’ ifade etmiştik. Şimdi biz, aynı konuma düştük. CHP olarak kadınların eğitimi önündeki engellerle mücadele etmeliyiz. Anlamsız ve gereksiz yere türbana dolandık. Bu konuda aynı fikirdeyiz diye partimle yol ayrımı olmaz. Yeni bir PM üyesi, Enver Aysever, hayretler içinde kaldım, nasıl CHP’liliktir diye, diyor ki ‘CHP milliyetçilikten uzaklaşmalı, andımız okunmamalı’... Bunlar PKK söylemi. PKK söylemlerini dile getiren bir CHP’li var. Asıl bu arkadaşların yerlerini sorgulamaları lazım. Tüzük programımızda yazan 6 ok ilkesine genel başkanından en sadesine herkes uymak zorundadır. Bunların değiştirilmesi ancak Kurultay kararıyla olabilir. Laikliğin yumuşatılması, laçkalaştırılması kabul edilebilir gibi değil. CHP AKP’lileştirilmek isteniyor. Buna izin vermemek için üzerime düşeni yapacağım.



CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter: Üniversitelere girişle ilgili bir sorunun yaşanmadığı bir süreçte, türban tartışmasının açılmış olması son derece yanlış. YÖK, temmuzda bir genelge yayımlayarak, türbanlı öğrencilerin sınıflara kabul edilmesini kabul etmeyenler hakkında işlem yapılacağını duyurdu. Anlayacağınız bir türban yasağı yok. CHP’nin ise türban sorununu nasıl çözeceğini bilmiyorum. Uzmanlar, öğretim üyeleri davet edilmiş, ben onların arasında yer almıyorum. Nasıl bir çözüm üretileceğini çok büyük bir merakla bekliyorum. Ama ben bu konunun ayrıntılarında yer almış biri olarak ve hayatımın 7-8 yılı da bu nedenle ölüm tehditleriyle geçtiği için net olarak söyleyebilirim ki, bu iş hukuken farklı bir şekilde yorumlanamaz. Saçın hangi biçimde bağlanacağının tartışmaya açılmasının sürece bir katkısı olmaz. Bu konuda ters düştüğümüz için CHP’den ayrılmam söz konusu olmaz.’



CHP İstanbul Milletvekili Necla Arat: Türbanın şu anda gündemimizde olmaması gerekiyor. Çok daha önemli sorunlarımız var. Zaten fiili olarak üniversitelerin çoğu Anayasa Mahkemesi kararlarına uymaz durumdalar, kızlar giriyor derslere. Bu eski yarayı kaşımanın bir yararı yok. Başbakan, bu konuyu siyasi malzeme yapmamalı... Ben zaten başörtüsü ile türbanı kesinlike baştan itibaren ayıran biriyim. Ancak CHP olarak biz, bu konudaki duyarlılığımızı sürdürüp, laikliğe aykırı olmaması gereken konuları takip etmeliyiz. ‘Türbanlı da çarşaflı da tarikatlı da gelsin’ diyen arkadaşlarımız var. Onlar ultra liberal arkadaşlarımız. Onların gelmelerinin bize yararı dokunur mu, dokunmaz mı bilmiyorum. Aslında parti içerisinde kimse bu konunun, gündemde kalmasını istemiyor.



