CHP'li Kaboğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini inceleyecek

CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu başkanlığında iki ayrı ekip oluşturularak yeni sistemdeki kurulları ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini inceleyecek.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın aktardığına göre, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu başkanlığında, kamu idaresinden gelen isimlerden oluşan teknik bir heyet, yeni oluşumları inceleyerek, parti yönetimine rapor sunacak. Parti yönetimi anayasaya aykırı bulunan yapılanmalarla ilgili itirazları seslendirecek. İkinci bir ekip ise Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine mercek tutacak. Yine Prof. Dr. Kaboğlu’nun başkanlığını yürüteceği ekipte hukukçu milletvekilleri yer alacak. Oluşturulacak ekip, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini inceleyecek ve değerlendirme yapacak.

Bu değerlendirme sonucu grup yönetimi, hangi kararnamelerin yargıya taşınacağına, hangileri ile ilgili nasıl tavır alınacağına karar verecek.