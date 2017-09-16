CHP'li İrgil'den TEOG eleştirisi

BURSA, (DHA)- CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın,\"TEOG kaldırılacak\" açıklaması ardından eğitimin yapboza çevrildiğini söyledi. İrgil, \"Sınav sisteminin 15 yılda üç kez değiştirildi. Şimdiki plan nedir? Yeni sistem de aynı mantıkla oldu-bittiye getirilmesin\" dedi.

CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Eğitim Komisyonu üyesi Dr. Ceyhun İrgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, “TEOG kaldırılacak\" açıklamasını değerlendirdi, endişesini dile getirdi. Yazılı basın açıklaması yapan İrgil, şunları söyledi:

“2004\'te OKS getirdiler, 4 yılda vazgeçtiler. Sonra SBS\'yi getirdiler, 5 yılda bundan vazgeçtiler. 2013\'te, \'TEOG en iyisi\' dediler ve 4 yılın sonunda şimdi bundan da vazgeçiyorlar. O dönem TEOG\'u getiren başbakan, şimdi Cumhurbaşkanı olarak diyor ki; \'Biz TEOG\'la mı okuduk\'. Her zaman söylüyoruz, iktidar eğitimi yapboza çevirdi; işte bunun en güzel örneği \'bizim zamanımızda TEOG mu vardı?\' demeleridir. Bugüne kadar bizim eleştirilerimize acımasızca yaklaşanlar, şimdi bizim dediğimize geldi. Bu arada TEOG yüzünden psikolojisi bozulan çocukların ve ailelerin günahı neydi peki ? Dün eleştirilerimize kulak vermeyip, bugün dediğimize gelenlere bir kez daha hatırlatalım; bugünkü eleştirilerimizi dikkate alın ki, \'Bir gün yine biz yanlış yapmışız\' demeyin. O nedenle şimdi bu sistemin yerine ne koyulacağını iyi planlamak gerekli. Bilimsel anlayışla hareket ederek okuldaki başarıyı esas alacak bir yönteme geçilmelidir. Eğitimcilerden görüş almadan yine oldu bittiyle başka sorunlara yol açacak yeni bir sistem yaratılmamalıdır.\"

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