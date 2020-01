CHP'li İrgil'den 24 Kasım'da öğretmenlere ikramiye verilmesi için kanun teklifi

BURSA, (DHA)- TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, tüm eğitimcilere Öğretmenler Günü ikramiyesi ödenmesi için kanun teklifi verdi. İrgil, \"24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde eğitimcilerimizi manen onurlandıran etkinlikler düzenleniyor, onları ekonomik olarak da onurlandırmak için bu teklifi verdik\" dedi.

Yazılı basın açıklaması yapan TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, 2010 yılında gerçekleştirilen 18\'inci Milli Eğitim Şurası\'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nün kutlandığı ay bir maaş ikramiye verilmesinin benimsendiğini hatırlatıp, şura kararlarına da geçilmesine karşın, 7 yıldır bu yönde bir düzenlemeye gidilmemesi üzüntü verici olduğunu söyledi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılması teklif edilen değişikliğin, her yıl 24 Kasım Öğretmenler Gününde, tüm eğitim çalışanlarına, Kasım ayı net maaşı tutarında, Öğretmenler Günü İkramiyesi, ödenmesi hükmünü içerdiğini belirten İrgil, kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye\'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 36 yıldan beri yapılan kutlamalar kapsamında öğretmenlerin etkinliklerle onurlandırılmasının yanı sıra ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak da bazı adımlar atılmış fakat hayata geçirilmemiştir. Örneğin 2010 yılında gerçekleşen 18. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu\'nda, 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nün kutlandığı ay bir maaş ikramiye verilmesi,\'Öğretmen ve yöneticilerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla her yıl kasım ayında bir maaş tutarında ikramiye verilmeli\' ifadesiyle benimsenmiştir. Ancak buna yönelik herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir. Eğitim ve öğretimin temel unsuru olan, bireyi geleceğe hazırlamak görevi ve sorumluluğunu üstlenmiş eğitimcilerimizin bir ülkenin geleceğini de şekillendirdikleri göz önüne alınacak olursa, ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelere gidilmesi sosyal devletin gereğidir. Bu kanun teklifiyle günümüz koşullarında eğitimcilerimizi ekonomik olarak da onurlandırmak adına 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle her yıl kasım ayında bir maaş ikramiye verilmesi amaçlanmıştır.\"

