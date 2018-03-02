CHP'li İrgil sordu: Riskli okul sayısı neden açıklanmıyor?

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, “Türkiye genelinde kaç okulun deprem risk raporu var?” diye sordu. Sorusuna yanıt alamayan İrgil, bu kez riskli okul sayısının neden açıklanmadığını sordu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelen yanıtta, “2015 yılında 1. aşamada 1382 adet okul, 2. aşamada 1515 adet okul ve üniversiteler ile yapılan sözleşmeler kapsamında 173 adet okul binasının tahkikleri yaptırıldı” denildi. İrgil’in “Bursa’da kaç okulun deprem risk raporu vardır?” sorusuna da benzer yanıt verildi. Sorularına yanıt alamayan CHP’li İrgil, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a bu kez sayıların neden açıklanmadığını sordu.