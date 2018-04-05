CHP'li İrgil: 200 yıllık Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi harap hâlde

Geçen yıl KHK ile Sağlık Bakanlığına devrolunan tarihi Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nin büyük tahribta uğradığı görüldü. TBMM’de konuyu gündeme taşıyan CHP Sağlık Komisyonu üyesi Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, "Geçen yıl askeri hastaneler devlet hastanelerine devredildi ve 200 yıllık geçmişi olan Kasımpaşa Deniz Hastanesi şu anda aktif ama sanki terk edilmiş, harap ve yıkık halde. Sağlıkta çağ atladık diyen AKP’nin İstanbul’un göbeğindeki devlet hastanesi bu" dedi.

Kimi bölümlerin tavan ve duvarlarında ciddi tahribatın oluştuğu, çatısının aktığı bakıma muhtaç tarihi hastane Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı olarak aktif bir şekilde hizmet veriyor.

Önceki gün TBMM’de konuyu gündeme taşıyan CHP Sağlık Komisyonu üyesi Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, hastanenin içler acısı halini fotoğraflarla gösterdi. Sağlıktaki dönüşümün topluma farklı bir algıyla sunulduğunu belirten İrgil, “Oysa devlet hastanelerinde hizmet verme oranı ve hizmet kalitesi oldukça düştü. Tarihi Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi buna örnektir” dedi.

CHP’li İrgil, partisinin Sağlık Komisyonu üyesi milletvekilleri Erkan Aydın, Dr. Çetin Arık ve Dr. Hüseyin Çamak ile düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Geçen yıl askeri hastaneler devlet hastanelerine devredildi ve 200 yıllık geçmişi olan Kasımpaşa Deniz Hastanesi bunlardan biri. Sağlık Bakanını göreve davet ediyorum; devraldıkları askeri hastaneleri kimliklerine, tarihlerine ve misyonlarına uygun olarak düzenlemeleri gerekir. Bu hastane şu anda aktif ama sanki terk edilmiş, harap ve yıkık halde. Sağlıkta çağ atladık diyen AKP’nin İstanbul’un göbeğindeki devlet hastanesi bu. Geriye doğru bir çağ atlama. Sağlık Bakanlığını Kasımpaşa Deniz Hastanesine sahip çıkmaya davet ediyoruz.”