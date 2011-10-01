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Politika

CHP'li İnce: Gezi saltanatına son verin ANKARA (A.A)

01 Ekim 2011 19:40

-CHP'li İnce: Gezi saltanatına son verin  ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, doğalgaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi.  İnce, yazılı açıklamasında, Hükümetin, son iki günde elektriğe yüzde 9.58, doğalgaza ise yüzde 14.35 oranında zam yaptığını belirtti.  ''Kışa girdiğimiz günlerde yurttaşlarımızın canını yakacak bu zamlar AKP'nin cambaza bak oyununun sonucudur'' diyen İnce, açıklamasında şunları kaydetti: ''Başbakan ve Bakanlar yurt dışı gezilerinden arta kalan zamanlarını, hem yurt dışı gezilerinin finansmanını sağlamak hem de bütçe açık vermiyor görüntüsü vermek için vatandaşımıza yüklenmeye başlamışlardır. Memura toplu sözleşme konusunda referandum öncesinde söylediklerinden geri adım atmak için her türlü yolu deneyerek memur zammını düşük tutmaya çalışan, emeklileri inim inim inleten, gençleri işsizliğe mahkum eden AKP Hükümeti, bir de kış öncesi yaptığı zamlarla yurttaşlarımızı süründürmektedir.'' Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Bursa'da yaptığı 'çok şükür paramız çok' sözlerini de eleştiren İnce, ''Madem paranız çok neden vatandaşın cebine göz diktiniz? Hükümeti bu zam furyasından vazgeçmeye, bütçe açıklarını vatandaş üzerinden kapatmak yerine gezi saltanatına son vermeye davet ediyorum.''dedi. 

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