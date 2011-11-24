-CHP'li İnce'den TRT önünde basın açıklaması ANKARA (A.A) - 24.11.2011 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, yarın TBMM Genel Kurulunda yapılacak CHP'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin de Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında verdiği gensoru önergelerinin öngörüşmelerinin Meclis TV'den yayınlanması gerektiğini belirterek, ''TRT Genel Müdürü'nü, Meclis Başkanı'nı da uyarıyoruz. Halktan gizlemeyin, korkmayın, kaçmayın, ekranların başına gelin, TRT'yi açın, halkın sesi çıksın, muhalefetin sesini kesmeyin, Meclis televizyonlarının yayınlarını engellemeyin'' dedi. İnce ve beraberindeki 13 milletvekili TRT Genel Müdürlüğü yerleşkesi girişinde basın açıklaması yaparak, yayın politikalarını eleştirdi. CHP milletvekillerinin yüzde 10'uyla TRT'ye taraflı yayın anlayışından dolayı uyarmaya geldiklerini belirten İnce, bir sonrakinde 100 milletvekiliyle birlikte gelerek yerleşke içine gireceklerini söyledi. Muharrem İnce, şunları kaydetti: ''TRT'ye bir başka uyarımız da yarın ile ilgili. Yarın TBMM'de gensoru görüşülecek. TRT-3 yayınları Salı, Çarşamba, Perşembe saat 19.00'dan sonra kesiliyor. Onun hesabını da soracağız. Yarın gensoruyu yayınla diyoruz. TRT Genel Müdürü'nü, Meclis Başkanı'nı da uyarıyoruz.''