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Politika

CHP'li İnce'den 'İrlandalı' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ''İçimizde İrlandalılar var. Bunlardan temizlenmeliyiz...

15 Haziran 2011 03:00

T24 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ''İçimizde İrlandalılar var. Bunlardan temizlenmeliyiz'' şeklindeki sözünün, genel merkezle bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda partisinin il örgütü üyelerine hitap eden İnce, bugün düzenlediği basın toplantısında bazı açıklamalarının yanlış aktarıldığını belirtti.

İnce, şöyle konuştu:

''Basın toplantısında dedim ki; 'İçimizde İrlandalılar var. Bunlardan temizlenmeliyiz'. Arkadaşlarımız da sağ olsunlar sanki bu genel merkezle ilgili bir konuymuş gibi geçmişler ulusal basına. Bütün şu anda Milliyet, Hürriyet, Vatan bütün gazetelerin internet sitelerinde birinci haber. Bu, Yalova'ya yönelik bir haber. Özel olarak da uyardım; 'Bu açıklamalarım ulusal değildir, yereldir' diye. Bu uyarıma rağmen haberi yanlış yapmışsınız. Genel Başkan Yardımcısı bana cevap vermiş; aradım 'yapma' dedim, birbirimize düşmeyelim, böyle bir şey yok. Haber doğru değil. Bunu da düzeltmek istiyorum.''

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.


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