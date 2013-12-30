CHP'li İnce'den Erdoğan'a: Korkun yoksa oğlanı gönder, ifade versin

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, yolsuzluk ve rüşvet olaylarının ortaya çıkmasından sonra Başbakan Erdoğan’ın gezilerini “savcılara infaz” gezisine dönüştürdüğünü savunarak “Korkun yoksa, oğlanı gönder, ifade versin” dedi.

Muharrem İnce, Parlamento’da düzenlediği basın toplantısında, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili Başbakan Erdoğan’a yüklendi. İnce, olayın ortaya çıkmasından sonra panikleyen Başbakan’ın her gezisinde savcıları suçladığını iddia etti. İnce, “Başbakan, soruşturmadan el çektirilen savcıya ‘daha seninle işimiz bitmedi’ diyecek kadar pervasızlaştı. Ama korkunun ecele faydası yok. Şayet, korkun yoksa, oğlanı gönder, savcılıkta ve mahkemede ifade versin ve herşey ortaya çıksın. Meydanları daha fazla kirletme” şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan’ın “İstik-Bilal mücadelesi verdiğini” savunan İnce, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın “yolsuzluk-rüşvet iddiaları ardından dövizin yükselmesinden kimlerin karlı çıktığına bakılırsa, bu komplonun arkasında kimlerin olduğu görülür” sözlerine tepki gösterdi. İnce “Başbakan’ın İçişleri Memuru, doların yükselmesinden kimlerin karlı çıktığını öğrenmek istiyorsa, Başbakan’ın internet sitesine girsin, ayakkabı kutularına baksın, neyin ne olduğunu anlar” dedi. Başbakan Erdoğan’ın gezilerinde mezhep tartışmasını sürdürdüğünü da savunan İnce, “Sayın Başbakan, kin tohumları ekmekten, milleti bölmekten vazgeç. Seninle aynı mezhepte olmaktan utanıyorum” tepkisini gösterdi.

“TSK’ya kumpas kuruldu” tartışmalarına da değinen Muharrem İnce, AKP yönetiminin “Ergenekon’da yeniden yargılama olabileceği” yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine “Ergenekon davası, bir tutsaklık davasıdır. Yeniden yargılamaya hiç gerek yoktur. Tutuklu olanlar derhal salıverilmeli” dedi. İnce, “TSK’ya kumpas” iddialarının, kendilerine taraf edinip kavga ettikleri tarafı kötüleme taktiği olduğunu öne sürdü. Tutuklu milletvekilleriyle ilgili yasal bir düzenlemenin gelmesi halinde CHP’nin tutumunun sorulması üzerine de İnce “Biz başından beri söylüyoruz. Milletvekilinin yeri Meclis’tir. Duruşumuz değişmedi. Getirsinler ne gerekiyorsa yapalım” dedi.