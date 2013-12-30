T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li İnce'den Erdoğan'a: Korkun yoksa oğlanı gönder, ifade versin

CHP Grup Başkanvekili İnce 'Başbakan’ın İçişleri Memuru, doların neden artığını öğrenmek istiyorsa Başbakan’ın internet sitesine ve ayakkabı kutularına baksın' dedi

30 Aralık 2013 17:55

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, yolsuzluk ve rüşvet olaylarının ortaya çıkmasından sonra Başbakan Erdoğan’ın gezilerini “savcılara infaz” gezisine dönüştürdüğünü savunarak “Korkun yoksa, oğlanı gönder, ifade versin” dedi.

Muharrem İnce, Parlamento’da düzenlediği basın toplantısında, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili Başbakan Erdoğan’a yüklendi. İnce, olayın ortaya çıkmasından sonra panikleyen Başbakan’ın her gezisinde savcıları suçladığını iddia etti. İnce, “Başbakan, soruşturmadan el çektirilen savcıya ‘daha seninle işimiz bitmedi’ diyecek kadar pervasızlaştı. Ama korkunun ecele faydası yok. Şayet, korkun yoksa, oğlanı gönder, savcılıkta ve mahkemede ifade versin ve herşey ortaya çıksın. Meydanları daha fazla kirletme” şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan’ın “İstik-Bilal mücadelesi verdiğini” savunan İnce, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın “yolsuzluk-rüşvet iddiaları ardından dövizin yükselmesinden kimlerin karlı çıktığına bakılırsa, bu komplonun arkasında kimlerin olduğu görülür” sözlerine tepki gösterdi. İnce “Başbakan’ın İçişleri Memuru, doların yükselmesinden kimlerin karlı çıktığını öğrenmek istiyorsa, Başbakan’ın internet sitesine girsin, ayakkabı kutularına baksın, neyin ne olduğunu anlar” dedi. Başbakan Erdoğan’ın gezilerinde mezhep tartışmasını sürdürdüğünü da savunan İnce, “Sayın Başbakan, kin tohumları ekmekten, milleti bölmekten vazgeç. Seninle aynı mezhepte olmaktan utanıyorum” tepkisini gösterdi.

“TSK’ya kumpas kuruldu” tartışmalarına da değinen Muharrem İnce, AKP yönetiminin “Ergenekon’da yeniden yargılama olabileceği” yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine “Ergenekon davası, bir tutsaklık davasıdır. Yeniden yargılamaya hiç gerek yoktur. Tutuklu olanlar derhal salıverilmeli” dedi. İnce, “TSK’ya kumpas” iddialarının, kendilerine taraf edinip kavga ettikleri tarafı kötüleme taktiği olduğunu öne sürdü. Tutuklu milletvekilleriyle ilgili yasal bir düzenlemenin gelmesi halinde CHP’nin tutumunun sorulması üzerine de İnce “Biz başından beri söylüyoruz. Milletvekilinin yeri Meclis’tir. Duruşumuz değişmedi. Getirsinler ne gerekiyorsa yapalım” dedi.

ETİKETLER

muharrem incechpyolsuzlukrüşvetbaşbakan erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24