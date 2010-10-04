-CHP'Lİ İNCE'DEN BAŞBAKAN'A TAVSİYE TBMM (A.A) - 04.10.2010 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, ''Bir sefere mahsus siyasetçi gibi davranma, devlet adamı gibi davran. Devlet adamı gelecek nesilleri, siyasetçi gelecek seçimleri düşünür'' diye seslendi. İnce, TBMM'de düzenlediği gazetecilerle sohbet toplantısında, ''sürekli hedef şaşırtan, toplumun gerçek gündemini gizleyen bir Başbakan ile karşı karşıya olduklarını'' savundu. İnce, iktidarın ''türbanı seçim malzemesi yapmak istediğini'' öne sürerek, ''O kızlarımızı aslında incittiğinin farkında değil, umut tacirliği yapıyor. 'Ver oyunu, anayasayı 2011'den sonra değiştireyim' diyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Başbakan'ın amacı anayasayı değiştirmek, toplumu özgürleştirmek, Türkiye'yi demokratikleştirmek değildir'' iddiasında bulundu. -''YARIM SAAT SONRA KANDİL'İN HABERİ OLMAZSA...''- Erdoğan'ın sınav sorularının çalınmasıyla ilgili MİT'i görevlendirerek, bilgi istediğini belirten İnce, kendilerinin de bilgi talep ettiğini söyledi. İnce, ''Başbakan'ın ana muhalefete verecek bilgisi yok mu? Acaba sorumluları buldu da ucu başka yerlere dokundu, onun yandaşlarına dokundu onun için mi gizliyor bunları? Başbakan, Mecliste terörle ilgili gizli oturumdan söz ediyor. Tamam yapalım, itirazımız yok. Söyleyebileceği şeyleri söylesin. Tabii yarım saat sonra Kandil Dağı'nın haberi olmazsa... Burada sadece bir partiyi kast etmiyorum. O gizli oturumda bu soruların çalınmasıyla ilgili de bilgi versin'' görüşünü dile getirdi. -''TÜRBANSIZ GİRENLERE TUTANAĞA ŞAŞIRMAYIN''- Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın, ''çılgın görüşlerini'' açıklamaya devam ettiğini ifade eden İnce, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın ''anayasayla problemi bulunduğunu, Türkçe ve Ankara ile sorununun ne olduğunu anlayamadığını'' belirtti. YÖK'ün başörtüsüyle ilgili yazısına ilişkin soru üzerine İnce, YÖK'ün garip uygulamalarının bulunduğunu savundu. İnce, öğrencilerin zaten başörtüsüyle derslere girebildiğini belirterek, ''Bunları dışarı çıkaran hocalar hakkında tutanak tutulacak. YÖK bu gidişle, 5 yıl sonra türbansız girenlere, hocalara tutanak tutturursa şaşırmayın'' diye konuştu. İnce, Erdoğan'ın, CHP'nin başörtüsü konusunda İran modelini istediği yönündeki sözlerinin sorulması üzerine, din istismarını önlemek istediklerini, dindarlarla hiçbir sorunlarının olmadığını belirtti. İnce, ''Dindarlar başımızın üstündedir. Dindar geçinenler var, onlar tehlikedir. Ama asıl tehlike dinden geçinenlerdir. Bizim derdimiz dinden geçinenlerdir. Başbakan burada konuyu çarpıtıyor'' diye konuştu.