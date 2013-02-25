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Politika

'VIP'den yararlanan, kazaklı, sakallı, spor ayakkabılı kişiler kim?'

CHP'li Muharrem İnce, TBMM Başkanlığı’na, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi

25 Şubat 2013 22:54

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Grup Başkanvekili, Yalova Milletvekili Muharrem İnce,  Dışişleri Bakanı Ahmet  Davutoğlu’na,  Ankara Esenboğa  Havalimanı’nda Hatay uçuşunda VİP  salonunu kullanan  sakallı,  kazaklı,  spor ayakkabılı kişilerin  kim olduğunu  sordu.  İnce, “ Dışişleri Bakanlığı talimatıyla VIP salonlarından yararlanan yabancı kişilerin kaçı Suriye uyrukludur ve bu kişilerin Suriye’deki görev ve unvanları nedir” dedi.

İnce, TBMM Başkanlığı’na,  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru  önergesi verdi.  Ankara- Hatay uçuşu sırasında yaşananlara dikkat çeken İnce’nin  önergesi şöyle.

 

 Dışişleri  talimatıyla  VİP’ten  yararlanma 

 

22.02.2013 tarihinde 22:50 uçağı ile Ankara’dan Hatay’a gittim. Esenboğa Havalimanı VIP salonunda sakallı, spor ayakkabılı, kazaklı kişiler görünce, oradaki görevliye bu kişilerin kim olduğunu sordum. Görevli Dışişleri Bakanlığı’nın talimatı ile bu kişilerin VIP’ten yararlandırıldığını ifade etti.

-22.02.2013 tarihinde Dışişleri Bakanlığı hangi kişilerin Esenboğa Havalimanı’nda VIP’ten yararlandırılması için talimat vermiştir? Bu kişilerin uyruğu, görevi ve VIP’ten yararlandırılma gerekçeleri ve bu uygulamanın hukuki dayanağı nedir?

 

 Kazaklı, sakallıların uyruğu ne ?

 

-Dışişleri Bakanlığı son 2 yıldır kaç kişinin VIP’ten yararlandırılması talebiyle hangi havaalanlarına talimat vermiştir? Bu kişilerin, uyruğu, görevleri, VIP’ten yararlandırılma gerekçeleri ve bu uygulamanın hukuki dayanağı nedir?

-Bu kişiler VIP Salonları Protokol listesindeki hangi unvan grubuna girmektedir?

-Dışişleri Bakanlığı talimatıyla VIP salonlarından yararlanan yabancı kişilerin kaçı Suriye uyrukludur ve bu kişilerin Suriye’deki görev ve unvanları nedir?

 

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