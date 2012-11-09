CHP'li İnce ve Bakan Şahin arasında Belediyeler Yasası tartışması!

Hülya Karabağlı

Ankara

TBMM’den çok sert muhalefetle ilerleyen Büyükşehir Belediyeleri Yasa tasarısının dünkü görüşmelerine CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ile İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in kapışması damgasını vurdu. İnce, kendisine ‘şarlatan’ diyen bakan Şahin’e, Bana gaz sıkmana gerek yok, üç dakikada ağzını da kuruturum, gözlerini de yaşartırım zaten” diye yanıt verdi.

İşte tutanaklara yansıyan kapışma:

BAŞKAN - Evet, önerge üzerinde söz isteyen?

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İnce, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

MUHARREM İNCE: Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi değerli arkadaşlarım, sandıkta olmazsa savcıyla almak istiyorsunuz, savcıyla da alamazsanız kanunla almak istiyorsunuz. Bu bir Oslo yasasıdır. Anayasa'ya uygun değildir ama Oslo'ya uygun bir yasadır bu. 1.582 belde, 16.082 köy tüzel kişiliğini yok ediyorsunuz. Belediyeleri, köyleri, il özel idarelerini yok ederek reform yaptığınızı söylüyorsunuz. Yani, fabrika kapatarak sanayi reformu, okul kapatarak eğitim reformu, hastane kapatarak sağlık reformu yapan tek parti sizsiniz."Tasarruf yapmak için" diyorsunuz, tasarruf. Ya böyle bir şey olabilir mi! Tasarruf yapmak için belediye kapatıyorsunuz, Başbakanın 7 tane uçağı var, 7 uçağı.

ALİM IŞIK: Büyükşehir Ankara Melih Gökçek'ten tasarruf yapsın!

MUHARREM İNCE: - 7 uçaktan bir vazgeçin önce. Başkanlık sarayı yapmaya çalışıyorsunuz, 7 uçakla saltanat kuruyorsunuz, sonra tasarruftan söz ediyorsunuz.Bu yasa bir rant yasasıdır, çünkü köy tüzel kişiliklerinin arazilerine göz dikmiş durumdasınız.Saman ithal eden, angustan kurban kesen bir iktidarın tarımla ilgili mantığı da ancak zaten böyle olur.Demokrasiden söz ediyorsunuz, millî iradeden söz ediyorsunuz; millete sordunuz mu bunları? Mahallenin bağlı olduğu belediyeyi değiştirirken halka sordunuz mu?

‘Kırşehir’i ilçe yapan kafa’

Bu yasayı, ayak oyunlarıyla belediyeleri gasp etme olarak kullanıyorsunuz. Kırşehir'i ilçe yapan kafa işte bu kafadır. "Eli kolu bağlı belediye ister misiniz" diyen kafa işte bu kafadır. Kırşehir'i oy vermedi diye ilçe yapan kafayla, 89'da gazetelere çarşaf çarşaf ilan veren Özal kafası işte bu kafadır "Eli kolu bağlı belediye istiyor musunuz" diye.

ALTAN TAN (Diyarbakır) - Valiler seçimle gelecekti…

‘Bu yasa İdris Naim Ağa yasasıdır’

MUHARREM İNCE (Devamla) - Size şunu söyleyeceğim: Bu yasa bir İdris Naim Ağa yasasıdır! "Niye ağa dedin?" demeyin çünkü bir sene 52 bin liraya ağa oldu, ikinci sene 53 bin liraya ağa oldu, şu anda da ağalık beratını kimden aldı biliyor musunuz? 11 ihalenin 8'ini kendi kardeşine usulsüz veren Belediye Başkanından aldı.

Bu Yasa'da demokrasi yok, hukuk yok, bu yasada rant var.

BAKAN ŞAHİN: Utan utan

İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN: - Boyundan büyük yalan söyleme. Utan biraz, utan!

MUHARREM İNCE: - Sen utan biraz, sen utan! Sende biraz utanma olsa yüzün kızarırdı zaten.

BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri.

MUHARREM İNCE: - Sen utan biraz.

İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN: - Terbiyesizlik etme orada!

MUHARREM İNCE: - Terbiyesiz sensin!

İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN: - İspat et.

MUHARREM İNCE: - Neyi ispat… Soru önergesine verdiğin cevap orada. 11 İhaleyi kardeşinin şirketine verdi mi, vermedi mi?

İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN: Hangi kardeş? İspat edemezsen ahlaksızsın!

MUHARREM İNCE: Ben ispat ederim. İspat edemeyen şerefsizdir!

İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN: Aynen öyle.

MUHARREM İNCE: Ben ispat ederim. Verdi mi, vermedi mi? Soru önergesine verdiğin cevabı unuttun galiba.

İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN: Hangi kardeşim? Kim benim kardeşim?

MUHARREM İNCE: O bir ağa yasasıdır dedim. 11 ihale, 8'inde şaibe var mı, yok mu? Ben bunları iddialı konuşuyorum. "İspat et." diyor.

İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN: Önce belgeni koy sonra hükmü ver adamsan!

MUHARREM İNCE: Geleceksin buraya, açıklayacaksın onları. Daha seninle işimiz bitmedi merak etme.

İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN: Yeni başladı.

MUHARREM İNCE: Daha seninle işimiz bitmedi. (CHP sıralarından alkışlar)

İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN: - Bugün başladı.

MUHARREM İNCE: Sen devleti gönder, sen polisi gönder. Gönder peşimize, gönder. Telefonlarımızı dinle, takip et bizi. Merak etme, mangal gibi yüreğimiz var bizim.

İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN: Ama kül dolu!

MUHARREM İNCE: Kalbimizde imanımız var, mangal gibi de yüreğimiz var. (CHP sıralarından alkışlar)

İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN: İçi kül dolu!

MUHARREM İNCE (Devamla) - Onunla işimiz bitmedi daha.

İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN: Sen şarlatansın, terbiyesiz!

MUHARREM İNCE: Biz senin polis memurun değiliz. Biz senin maraban da değiliz, polis memurun da değiliz.

İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN: Sen ancak şarlatansın!

MUHARREM İNCE: - Biz milletvekiliyiz burada.

MUHARREM İNCE: - Bana gaz sıkmana gerek yok, üç dakikada ağzını da kuruturum, gözlerini de yaşartırım zaten