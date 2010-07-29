-CHP'Lİ İNCE: TOP HÜKÜMETTE TBMM (A.A) - 29.07.2010 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesine yönelik kanun tekliflerini görüşmeye, değiştirmeye açık olduklarını, katı bir tutum içinde bulunmadıklarını belirterek, ''Teklif yeterli değilse, yeterli hale getirelim. Top hükümette...'' dedi. İnce, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 23. Dönem 4. yasama yılını değerlendirdi. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in de dün değerlendirmelerde bulunduğunu anımsatan İnce, ''Düşük profilli Başkan, kamuoyunu yanıltmıştır'' diye konuştu. İnce, Şahin'in bu yasama yılında yasalaşan 53 kanun teklifinin 31'inin muhalefet veya bağımsız milletvekillerince verildiğini söylediğini belirterek, bunların; iktidar milletvekillerinin teklifleriyle birleştiren teklifler olduğunu kaydetti. İnce, ''muhalefetin verdiği bir teklifin yasalaşmadığını, ortada uzlaşma, muhalefetin dediklerini yapma durumunun söz konusu olmadığı'' görüşünü dile getirdi. 23 Dönemde verilen 15 bin 686 yazılı soru önergesinin 7 bin 191'inin süresi içinde yanıtlanmadığını anlatan İnce, AK Parti'nin bulunmadığı 21. Dönemde ise 8 bin 140 yazılı soru önergesinin bin 321'inin süresinde yanıtlanmadığını bildirdi. İnce, 21. Dönemde yazılı soru önergelerinin yüzde 82,2'sinin süresinde yanıtlanırken, 23. Dönemde bu oranın yüzde 52,1 olduğunu ifade ederek, ''AKP döneminin milli iradeye saygısı yüzde 52,1'dir. AKP demokrat değildir, milli iradeye saygısı yoktur. Milli iradeye, milletin temsilcilerine saygısı olmayanın millete de saygısı olmaz. Bunların milli irade söylemi de tıpkı gözyaşları gibi sahtedir. Bir türkü var, 'makaram sarı bağlar' diye. Makaram sarı bağlar, Arınç söyler, Recep ağlar, Recep söyler, Arınç ağlar. Türkiye'nin düştüğü durum budur'' diye konuştu. İnce, ''TBMM'nin, dokunulmazlık dosyası rekoru kırdığını, Mecliste 672 dokunulmazlık dosyasının beklediğini'' söyledi. Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda Başbakan Erdoğan'a, ''Senin elini tutan mı var? Dokunulmazlıkların hepsini kaldırılım'' diye seslenen İnce, Erdoğan'ın bu mekanizmadan şikayet ettiğini, ancak kendisi ve bakanlarının, bazı bürokratların yargılanmasına izin vermediğini savundu. İnce, dokunulmazlıkların fiilen kalktığını ifade ederek, sadece Erdoğan'ın, bakanlarının ve milletvekillerinin dokunulmazlığının bulunduğunu öne sürdü. İnce, muhalefetin çalıştığını, iktidarın ''tembellik'' yaptığını ileri sürerek, 23. Dönemde görüşmeler sırasında 672 kez karar yeter sayısının istendiğini, 338'inde karar yeter sayısının bulunamadığını kaydetti. ''Devlet adamının, kabadayı değil, yiğit adam olması gerektiğini'' anlatan İnce, sözlerini,''Kabadayı; hakaret eden, karşısındakini küçümseyen; 'artistlik yapma', 'al ananı git' diyendir. Yiğit adam ise sözünün arkasında duran adamdır. 2002 seçimleri öncesinde Sayın Baykal, dokunulmazlıkların kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılmasını söyledi. Sayın Erdoğan, 'ne demek kürsü dokunulmazlığı, kürsü dokunulmazlığı da olmasın, toptan kaldırılım' demişti. 8 yılda geldiği nokta bu... Kendisinden kabadayı değil, yiğit adam olmasını istiyorum. 2002'de söylediğin sözlerin arkasında dur'' diye sürdürdü. İnce, AK Parti'nin, ''asker-sivil ilişkilerinin istismar edilmesinden nemalandığını, bundan oy devşirmek istediğini'' ileri sürerek, ''AKP, darbe ticaretinden nemalanmasın'' görüşünü savundu. İnce, konuşmasına şöyle devam etti: ''Dolmabahçe görüşmesi... Sayın Büyükanıt ile Sayın Başbakan akraba, çocukluk arkadaşı, eski dost değildir. 'Bu görüşme mezara gider...' Böyle bir mantık yok. 27 Nisan bildirisi kimin işine yaradı? Bülent Arınç, 'oyumuzun yüzde 15'i e-muhtıradan' dedi, Abdullah Gül seçimlerden bir gün önce 'e-muhtıra oyumuzu artırdı' dedi. E-muhtırayı vereceksin, AKP'nin oylarını artıracaksın, trilyonluk aracı kapacaksın, şeref madalyasını takacaksın; sonra da 'bana iftira atıyorlar' diyeceksin. O zaman çık konuş. Sayın Başbakan, milletten neyi gizliyorsun.'' Dubai anlaşmasıyla ilgili tartışmalara da değinen İnce, MHP Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı'nın o dönem bürokrat olduğunu, bu işleri takip ettiğini; dün kendisine gelerek, ''Sayın Başbakan, Genel Başkanınıza dava açtı, tanıklık yapabilirim. Böyle bir anlaşma imzalandı'' değini aktardı. İnce, Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na dava açmasından mutlu olduklarını, mahkeme aşamasında bu anlaşmanın ortaya çıkmış olacağını söyledi. İnce, Anayasa Mahkemesine 22. Dönemde 113, 23. Dönemde 44 kez başvurduklarını, 120'sinin karara bağlandığını, 75'inde başvuruların haklı bulunduğunu, 45'inin ise reddedildiğini bildirdi. TRT'ye eleştiriler yönelten İnce, bu kurumla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, YSK'yı önlem almaya çağırdı.