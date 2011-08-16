-CHP'li İnce: Şikenin şikesi var TBMM (A.A) - 16.08.2011 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ''10 Ağustos'tan önce ve sonra üç büyük kulübün kağıtlarını kimler aldı? Futbol federasyonuna yakın, onların ailelerine yakın isimler var mı? Asıl şike burada. Yani şikenin şikesi var'' dedi. İnce, düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''PKK'ya gösterdiği hoşgörüyü kendisine göstermediğini ve mübarek Ramazan'da dava açtığını'' söyledi. İnce, ''Acaba Sayın Başbakan benden rahatsız olduğu kadar PKK'dan niye rahatsız olmuyor?'' diye sordu. Başbakan Erdoğan'ın ''Ramazan ayının özelliklerine, kutsallığına sığındığını'' savunan İnce, ''Bugün çok daha ağır konuşacaktım ama Ramazan'ın hatırına susuyorum. Bayramdan sonra ona gerekli cevabı vereceğim'' dedi. Kızılay Başkanı Tekin Küçükali'nin geçen Cuma Başbakan ile Dolmabahçe'de program dışı görüşme yaptığını belirten İnce, şu soruları yöneltti: ''Dolmabahçe'de ne görüşüldü? Bu Dolmabahçe'nin yakın siyasi tarihimizdeki önemi nedir? Burası Dolmabahçe mi, sır bahçe mi? Somali'ye yardımdan yeni bir Deniz Feneri mi çıkacak acaba? Diyanetmatik'ten toplanan paraların denetimini kim yapıyor? Dolmabahçe, Başbakan'ın gizli konuşmalarının merkezi mi? Mezara gidecek konuşmaların yapıldığı özel alan olarak mı seçilmiş? Bu sır bahçenin özelliği ne? Kamuoyu da biz de bunları merak ediyoruz.'' İnce, Şike soruşturmasının başlamasından sonra 10 Ağustos'ta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hisselerinin en düşük seviyede bulunduğunu bugün ise yükseldiğini belirterek, ''SPK'yı göreve davet ediyorum. 10 Ağustos'tan önce ve sonra bu takımların kağıtlarını kimler aldı? Neden ligler bir ay ertelendi? SPK'nın doğal görevidir. Burada keriz mi silkelendi? Kimler köşeyi döndü, kimler bire iki kazandı?'' diye konuştu. 17 Ağustos depremin yarın 12. yılı olduğunu anımsatan İnce, okulların, hastanelerin, devlet dairelerinin, konutların önemli bir bölümünün hala güvenli olmadığını ifade ederek, ''AKP bu konuda 9 yılda hiçbir iş yapmadı, Türkiye yeni acılara gebedir'' dedi. -''İhale alanla almayan bir olur mu?'' Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın ''Hiç oy verenle vermeyen bir olur mu?'' sözünü nasıl değerlendirdiği sorusuna, ''(Bize oy vermeyenler patates dinindendir) diyordu, bunların hocaları. Bu da onun torunu, talebesi. Bunu demesi çok normal. Ben de Erdoğan Bayraktar'a şunu söylüyorum; Hiç TOKİ'den ihale alanla almayan bir olur mu?'' karşılığını verdi. İnce, Kızılay Başkanı'nın ''Kemal Kılıçdaroğlu ile temasa geçtiği için istifa ettirildiği'' şeklindeki haberleri ise, ''Sayın Genel Başkan'ın Somali'ye gidişiyle ilgili Dışişlerine görüş soruldu. Baktık ki sonra Sayın Başbakan da Somali'ye gidiyormuş. Yani bir görev çalınması söz konusu. Ayrıntıları bilmiyoruz ama olasılık dahilinde. Artık muhalefetle bile konuşmak suç'' diye değerlendirdi. ''Valilere süper yetki getirilmesiyle'' ilgili haberlerin sorulması üzerine İnce, ''Valilik diye bir kurum kalmadı Türkiye'de. Devlet yönetiminin gelenekleri, genleri bozuldu. Bunlar, Tayyip Erdoğan'ın il başkanlarıdır. Valiler onun emir eri konumunda'' dedi. İnce, Ramazan sorasında sınır ötesi operasyona nasıl bakacakları yönündeki soruya da ''Türkiye, ABD'nin ve diğer batılı güçlerin taşeronu konumundadır. Batılı güçler ne derse Türk hükümeti onu yapar. Ramazan nedeniyle PKK'ya hoşgörü... Libya'yı bombalıyor NATO. Oradakiler Müslüman değil mi? O NATO güçlerinin içinde Türk askeri yok mu? Jandarmalığa soyunmuş bir Türkiye var. Tak diye söylüyorlar şak diye yapıyor Sayın Başbakan'' şeklinde yanıtladı. -Çiçek'in ziyareti- TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yarın yapacağı iadeyi ziyaretine ilişkin soru üzerine İnce, şunları söyledi: ''Bence Meclis Başkanı birincil işini yapmalı. Tabii ki Anayasa da önemli ama birincil işi millet iradesinin Meclise yansımasını sağlamaktır. Tutuklu milletvekillerinin gelip Mecliste yemin etmesini sağlamak kendi görevidir. Yasama organının üyeleri hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunurken Meclis Başkanı'nın ses çıkarmaması manidardır. Meclisin namusu ona emanettir. O milletvekillerinin gelmesi için gerekli koşulları onun hazırlaması lazım. Bizden ziyade Cemil Çiçek'in işidir bu ama 'patrona haksızlık yaparım, yanlış yaparım, patron ne derse o olur' diyorsa ona söyleyecek bir şeyim yok.''