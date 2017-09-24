CHP'li İnce, oğlunun köy düğününde böyle oynadı (2)

KILIÇDAROĞLU İNCE\'Yİ MUTLU GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin oğlu Salih Arda İnce ile Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın kızı İdil Göknil Işıklar’ın Yalova’nın Elmalık Köyü’nde gerçekleşen köy düğününe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu’nu, Milletvekili Muharrem İnce’nin yanı sıra grup başkanvekilleri ile milletvekilleri karşıladı. Kılıçdaroğlu’nu evinin önünde karşılayan İnce, genel başkana Elazığ yöresine ait sekiz köşeli kasket armağan etti. Kendisine hediye edilen kasketi takan Kılıçdaroğlu, İnce ve Işıklar aileleri ile gelin ve damadı tebrik etti. Kılıçdaroğlu, gelin Göknil Işıklar İnce’ye altın bilezik taktı.

Düğüne CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve birçok siyasetçi ve işadamı katıldı. Düğün Suzan Kardeş konseriyle devam etti.