CHP’li İnce: İmralı'ya Marmaray, Kandil'e kırmızı hat döşemiş

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Silivri duruşmasından sonra ‘yargı gereğini yapacaktır’ diyen Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Biz dokunulmazlıklarımızın kaldırılmasından korkmuyoruz. Teröristlerle kucaklaşanlar Öcalan'a, Türk Bayrağı ile kucaklaşanlar Türk Milletine güveniyor. Hodri meydan” dedi.

“Başbakan İmralı'ya Marmaray, Kandil'e kırmızı hat döşetti” diyen İnce, TBMM’de, Silivri duruşmasına katılan milletvekilleriyle basın toplantısı düzenledi.

İnce “Silivri'de hukuk, adalet, adil yargılama, vicdan yok” dedi. Başbakan Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, yargıya açık açık talimat verdiğini söyleyen İnce, “Başbakan, daha önce teröristlerle kucaklaşan milletvekilleri için de bu tehdidi savurdu. Ama onların dokunulmazlıklarını kaldırmadı. Onları Abdullah Öcalan kurtardı. Teröristlerle kucaklaşanlar Öcalan'a, Türk bayrağı ile kucaklaşanlar millete güveniyor. Onları Öcalan kurtarmışsa, bizi de milletimiz kurtaracaktır” diye konuştu.

‘İmralı’ya Marmaray, Kandil’e kırmızı hat döşemiş’

Erdoğan'ın, CHP'yi Silivri'ye tünel kazmakla suçladığını söyleyen İnce, “Meğer Başbakan İmralı'ya Marmaray, Kandil'e kırmızı hat döşemiş. Biz İmralı, Silivri'ye tünel kazmadık ama Başbakan Kandil'e kırmızı hat döşemiş, İmralı'ya Marmaray döşemiş'' dedi.

‘1989’da seçim hâkimini tehdit ettin mi?’

İnce, basın toplantısında, Başbakan Erdoğan’ın yargıyı tehdit ettiğine ilişkin iddiayı gündeme taşıdı ve Başbakan’a “Sen yargıyı tehdit etmekle suçluyorsun bizi. Sen hiç yargıyı tehdit ettin mi? 1989 seçimlerinde, Beyoğlu Belediye Başkan adaylığında seçimi kaybettiğin gece seçim hâkimine ‘Seni süründüreceğim, yakacağım’ dedin mi? Bundan dolayı ceza aldın mı tutuklandın mı?” diye sordu.

'Bu ne hız?'

İnce, Silivri'de olaylara ilişkin tutanağın, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Arınç'ın okuduğuna dikkat çekti ve “Bu ne hız. 10-20 yıl süren davalar var, tutulan tutanak, bir-iki saat içinde Arınç'ın elinde. Yazıklar olsun size. 14.30’da tutulan tutanak 15.30’daki Bakanlar Kurulu’na yetiştiriliyor” diye konuştu.

AKP-BDP ve PKK ruh üçüzü

AKP, BDP ve PKK için ‘artık ruh üçüzü’ diyen İnce, Öcalan'ın posterlerinin serbest, Atatürk posterlerinin yasak olduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz de jandarma tarafından tutulan tutanağın, sahte olduğunu, gündeme getirdi.