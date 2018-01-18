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Politika

CHP'li İnce, genel başkanlığa adaylığını Ankara'da duyuracak

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP genel başkanlığı için adaylığını, Ankara'da 22 Ocak Pazartesi günü saat 12

18 Ocak 2018 15:51

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP genel başkanlığı için adaylığını, Ankara\'da 22 Ocak Pazartesi günü saat 12.00’de düzenleyeceği toplantıyla duyuracağını söyledi.
Partisinin önceki kurultayında da aday olan ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde kalan Muharrem İnce, şubat ayında yapılacak kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı. CHP\'li İnce, adaylığını basın toplantısıyla ilan edeceğini belirterek, \"22 Ocak Pazartesi günü, saat 12.00’de, Ankara’da adaylığımı açıklayacağım. Toplantının yeri, henüz belli değil. Toplantı yerini de duyuracağız” dedi.

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