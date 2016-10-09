CHP’li İnce: FETÖ-AKP kavgası, hikâyeden bir kavgadır; Fethullah Gülen iade edilsin istemiyorlar!

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Türkiye'deki "FETÖ- AKP" kavgası hikayeden bir kavgadır. Bunlar aynı bedende beslenen iki canlıydı" dedi.

Muharrem İnce, kanser tedavisi gördüğü Kozyatağı Acıbadem Hastanesi’nde dün hayatını kaybeden CHP İlçe Başkanı Sertan Ocakçı'nın ablası 47 yaşındaki Nurdan Ocakçı Türkant'ın cenaze namazına katılmak üzere Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’ne geldi. Partililerle çay bahçesinde sohbet ettikten sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan İnce, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde Durak Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasındaki bombalı terör saldırısını kınadı. 2002’de verilen şehit sayısının bugün bir günde verildiğini belirten İnce, şöyle dedi:

"2002'de bir yılda verdiğimiz şehit sayısını artık bir günde veriyoruz. Bugün de 10 askerimiz şehit oldu. Oslo'da, İmralı'da pazarlık yapanlar, operasyon emri vermeyen valilerin hiçbirisi ortada yok. Oslo'da CHP'yi şikayet edenler, ortalıkta yok. Yine 'Kanı yerde kalmayacak' nutukları yine 'Hesap soracağız' nutukları var."

"15 Temmuz'dan bu yana toplumu derinden ilgilendiren bir konu var. Bir darbe girişimi. 1957'den 2016'ya kadar bu topraklarda 10 kez askeri müdahale oldu. Kimi muhtıra idi, kimi darbe idi. Fakat onuncusu bu farklı. Bu bir terör örgütünün eylemi. Şimdi bakın, mecliste bir komisyon kuruldu. Darbeleri araştıracakmış bu komisyon. Başkanı kim? Başkanı FETÖ'nün avukatı. Geçmiş sözlerine bakarsanız, bu konuda FETÖ'nün siyasi uzantıları bugün FETÖ'yü araştıracakmış. Yani bu örgütü çözmeye çalışıyorlar. Hiç başka yerde aramasınlar. Bir meclis tutanaklarına baksınlar. Geçmişte FETÖ'yü kim övmüş? Bir, meclis tutanaklarına, iki, televizyon programlarına baksınlar. Üç, gazetelerde yazılanlara baksınlar. Komisyon başkanı yaptıkları kişinin geçmişte söylediklerine baksınlar. Bence bu neye benziyor biliyor musunuz? Tilkiyi kümese bekçi yapmışlar. Tilki tavuktan çok anlar. Onun için kümese bekçi yapmışlar.”

“Fethullah Gülen iade edilsin istemiyorlar”

"Türkiye'de ki bu kavga FETÖ-AKP kavgası hikayeden bir kavgadır. Bunlar aynı bedende beslenen iki canlıydı. Bunlar aynı bedende 14 sene birlikte yaşadılar, birlikte beslendiler. İkisinin de ortak tarafları var. Bunların kavgası kayıkçı kavgasıdır. Beraber büyüdüler, aynı bedende beslendiler. İki kardeş kavga yapıyor. Zararı komşular çekiyor. Şimdi numaradan Fettullah Gülen'i Amerika'dan getirmek istiyormuş gibi yapıyorlar. Şundan emin olun ki AKP asla Fettullah Gülen'in iadesini istemiyor. Çünkü Fettullah Gülen iade olursa konuşacak. Eski ortaklıklarını anlatacak. Nasıl onlar için kanun çıkarıldığını, nasıl onlar için anayasa değişikliği yapıldığını, nasıl FETÖ için yönetmelik değişikliği yapıldığını, FETÖ'ye nasıl arsalar bağışladıklarını, binalar bağışladıklarını, 17 üniversiteyi nasıl kurduklarını, hepsini anlatacak. İade edilsin istemiyorlar. Numaradan bunu konuşuyorlar."