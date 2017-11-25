CHP'li İnce: 'Dokunulmazlık' oylamasanda 'Hayır' oyu kullandım

HAKKARİ, (DHA)- CHP Milletvekilleri; Muharrem İnce, Sezgin Tanrıkulu, Eren Erdem ve Mehmet Tüm Hakkari\'de düzenlenen CHP Hakkari İl Kongresine katıldı. Kongrede konuşan Yalova Miletvekili Muharrem İnce, dokunulmazlık oylamasında kendisinin hayır oyu kullandığını anlatırken, \"Dokunuzmanlık konusunda ben hayır oyunu verdim, partimle ters düştüm. Partimin korkusu şuydu; \'HDP hayır veriyor, biz de hayır verirsek HDP ile bizi aynı kefeye koyacaklar.\' Koyarlarsa koysunlar, abdestimizden şüphemiz mi var?\" dedi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Konferans solununda düzenlenen kongreye, CHP Yolova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Eren Erdem, Balıkkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, CHP il Başkanı Aytekin Karahanlı, İlçe ve Belde Başkanları ve parti yöneticileri katıldı. Kongrede konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, \"Bugün acıların en fazla yaşandığı bir ilde ve coğrafyada bulunmakyatız. Artık bu coğrafyada acı ve gözyaşlarının dinmesini istiyoruz. Bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı dayanışma gününde anaların ağlamadığı, çocukların ölmediği günleri hasretle bekliyoruz. Bunu da ancak barışla gerçekleştirebiliriz. Barışın ekmek ve sudan daha önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hepimize düşen görev barışı savunmak ve barış dilini kullanmaktır. Ülke olarak öyle zor bir süreçten geçiyoruz. Savaşlarla, şiddetle, açlık ve yoksullukla yaşayan, adalete ve barışa muhtaç bir ülke durumuna geldik. Tıpki 12 Eylül\'de olduğu gibi bugünde bir darbe ve OHAL rejimi ile yaşıyoruz. OHAL rejimi en çok bu coğrafyaya zarar vermiştir.\"

İşsizlik, yoksulluk ve savaşın en çok bu topraklarda yaşayanlara acı çektirdiğini belirten Tüm, halkın kendi iradesi ile seçtiği milletvekilleri ve belediye başkanlarının cezaevinde olduğunu ifade ederken, \"Böyle bir zulüm ve baskı altında adeta sıkıyönetim rejminde insanlar yönetilmektedir. Ama tüm bunlara rağmen ne olursa olsun bu coğrafyada dün Kenan Evren\'lere karşı Ahmet Arif\'lerin, Musa Anter\'lerin ve Mehmet Uzun\'ların çıkardığı gibi bugün Erdoğan zulmüne asla boyun eğmeyen kahramanları da çıkaracaktır. CHP olarak bizler, Ahmet Arif\'in bitmeyen umuduyla, Musa Anter\'in cesaretiyle bu toprakların kaderini hep birlikte değiştireceğiz. Barışı bu topraklarda mutlaka birlikte yeşerteceğiz. Bir yılı aşkındır OHAL rejmiyle yönetiliyoruz. OHAL ile birlikte eflasyon arttı, döviz ve bununla birlikte açlık da arttı. Her dört gencimizden biri işsiz durumunda. Gençlerimiz çift diplomayla iş bulamazken, ülkemizi diplomasız bir tek adam yönetiyor. Emekliler, işçiler ve çiftçiler kredi borçlarıyla ve açlıkla boğuşuyor. 20 Temmuz\'da yapılan OHAL darbesiyle kamuda 120 bin insan işinden ve ekmeğinde oldu. AKP iktidarı halka sırtını dönmüş, sadece kendi çıkarını ve koltuğunu düşünüyor. Sarayın savaş politikaları nedeniyle komşu ülkelerimizle ilişkilerimizde ciddi yaralar aldık. İçeride ve dışarıda barış istemeyen bu iktidar, Orta Doğu\'da savaş ve şiddet yanlısı bir politika izledi. İşte böyle karanlık bir taplo karşısında bizlere çok büyük görev düşmektedir. Sayın Kemak Kılıçdaroğlu\'nun başlattığı \'Adalet Yürüyüşü\', saray ve çevresinde çok büyük bir korku yaşattı. Biz bu ülkede ezilenler ve mağdurlarla birlikte yan yana gelirsek ülkemizi bunlardan kurtarabiliriz. Kürt sorunu çözümü için gerek parti içinde gerekse de mecliste üzerimize düşeni yapamaya çalışıyoruz. Bunu sadece Hakkari\'de değil tüm ülkemizde barış çağrısının en yüksek sesle dile getirdiğimiz takdirde mutlaka başarabiliriz. Ülkemizin barışa ve kucaklanmaya ihtiyaçı vardır. Saray iktidarı, ülkemizi çok büyük bir ekonomik kriz altında OHAL\'le yönetiyor. Halkımız AKP\'nin ekonomik büyüme yalanlarına, Erdoğan\'ın barış vaadine de artık inanmıyor.\"

\"HAYIR OYU VERDİM\"

TBMM\'de yapılan dokunulmazlık oylamasına da değinen CHP Yalova Miletvekili Muharrem İnce, \'Hayır\' oyu verdiği için için partisi ile ters düştüğünü, ifade ederken \"HDP; \'Güneş Doğu\'dan doğuyor\' dediğinde, biz bunu demeyelim mi? Biz Kürtler\'le aynı noktada olmayalım, \'Batı\'dan doğuyor\' mu diyelim? Doğru neyse onu söyleyeceğiz. Bunu Hakkari\'den söylemiyorum, Rize\'de de söyledim. Ben \'Hayır verdim\' dedim.\" diye konuştu.

BİZ KÖPRÜ OLACAĞIZ

Sorunların çözümünde köprü olacaklarını söyleyen CHP İstanbul Miletvekili Sezgin Tanırıkulu ise, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Zap Suyu\'nda bir köprü inşa ettiklerini belirterek, \"O köprü manevi olarak çok önemliydi. Zap suyunda sosyalist gençlerin yaptığı köprü çok anlamlıydı. O köprü Hakkari\'den Ankara\'ya ve aynı zamanda Tükiye\'ye uzanan bir köprüydü. O köprüyü çok yakıp ve yıktılar. Ama Hakkarili yurttaşlarımız o köprüyü hep onardı ve orada duruyor. Ama şimdi Hakari\'den Ankara\'ya bir köprü yok. Ankara, Hakkari ile köprüleri attı. Onun için buradayız. Biz köprü olacağız ve bütün bu sorunların çözümü noktasında yeniden köprü olacağız.\" dedi.

Yapılan konuşmların ardından tek liste ile giren CHP Hakkari İl Kongresinde Aytekin Karahanlı yeniden İl Başkanı seçildi. Kongrenin ardından CHP\'li Milletvekilleri esnafların ziyeret ettikten sonra Hakkari\'den ayrıldı.

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