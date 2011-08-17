-CHP'li İnce: Davutoğlu bilgi vermek zorunda TBMM (A.A) - 17.08.2011 - CHP Grup Başkavekili Muharrem İnce, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Suriye temasları ile ilgili anamuhalefet partisine bilgi vermek zorunda olduğunu belirtti. İnce, yazılı açıklamasında, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine ''taşeron'' demesi nedeniyle, Suriye dönüşünde CHP'ye bilgi vermediğini ifade ettiğini kaydetti. İnce, böylesine önemli görüşme sonrasında anamuhalefet partisine bilgi vermemenin hiçbir mazereti olamayacağını belirtti. Davutoğlu'nun Suriye ziyareti öncesinde ABD Büyükelçisi ile görüştüğünü, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın komşusunu dinlemesinin umut edildiğini belirten İnce, ancak Davutoğlu'nun ziyaretinden sonra Suriye'de dökülen kanın arttığını savundu. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün ''Türk sabrının giderek tükeniyor olması bizim için sürpriz değil. Bu bizim şu anda durduğumuz pozisyonla tamamen tutarlıdır'' yönündeki sözlerinin Bakan Davutoğlu'nun rolünü net bir şekilde ortaya koyduğunu ileri süren İnce, açıklamasında şunları kaydetti: ''Anamuhalefet partisine, yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi vermemek için mazeret üreten Dışişleri Bakanı'nın ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı bu açıklamalara ve sarf ettiği sözlere ne diyeceğini merakla bekliyoruz. Dışişleri Bakanı'nda bu sözlere alınganlık gösterecek yürek var mıdır? Yoksa patronuna alınganlık göstermez mi? Bu sözlere alınganlık göstermeyen Dışişleri Bakanı'nın, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçeği ifade eden sözlerine alınganlık göstererek bilgi vermekten kaçınması kabul edilemez. Dışişleri Bakanı yaptığı işten rahatsız olmuyor da yaptığı işin ne anlama geldiğinin ifade edilmesinden mi rahatsız oluyor?'' İnce, Bakan Davutoğlu'nun hiçbir mazeret üretmeden Suriye temasları ile ilgili anamuhalefet partisine bilgi vermek zorunda olduğunu savundu.