CHP'li İnce: Cumhurbaşkanı çark ederek kamu görevlilerini suçlamaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terörle mücadeleye ilgili olarak kamuoyunda tartışma yaratan sözlerini değerlendiren CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Tüm kamu görevlilerine sesleniyorum, verilen kanunsuz emirleri yerine getirmeyin! Valilere verdiğimiz talimat gereği terör örgütüne operasyon yapılmadı diyenler gün gelir çark eder kamu görevlilerini suçlar!" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kişisel Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Çözüm sürecinde valilerimiz kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği, ciddi manada bu terör örgütlerine karşı şu andaki operasyonlara girmiyorlardı. Kamu görevlilerinin gelişmeleri eksik veya yanlış değerlendirmesinin, bu konuda zafiyete yol açtığı anlaşılıyor” şeklindeki açıklamasını hatırlatan İnce, “Madem kamu görevlileri gelişmeleri eksik veya yanlış değerlendirdiler, zafiyet oluştu, hakkında soruşturma açılan kamu görevlisi var mı?” diye sordu.

"Cumhurbaşkanı çark ederek kamu görevlilerini suçlamaya başladı"

“Tüm kamu görevlilerine sesleniyorum, verilen kanunsuz emirleri yerine getirmeyin” ifadelerini kullanan Muharrem İnce’nin kendi Twitter hesabından paylaştığı mesajlar şöyle:

-"Çözüm Sürecinde valilerimiz KENDİLERİNE VERDİĞİMİZ TALİMATLAR GEREĞİ ciddi manada terör örgütlerine karşı operasyonlara girmiyorlardı"

-17 Eylül'de TRT'de bu sözleri söyleyen Cumhurbaşkanı dün muhtarlar toplantısında çark etti.

-"Kamu görevlilerinin gelişmeleri eksik veya yanlış değerlendirmesinin, bu konuda zafiyete yol açtığı anlaşılıyor." sözlerini kullandı.

-Cumhurbaşkanı çark ederek kamu görevlilerini suçlamaya başladı, kamu görevlilerini sattı.

"Kamu görevlilerine sesleniyorum, verilen kanunsuz emirleri yerine getirmeyin!"

-Madem kamu görevlileri gelişmeleri eksik veya yanlış değerlendirdiler, zafiyet oluştu, hakkında soruşturma açılan kamu görevlisi var mı?

-Tüm kamu görevlilerine sesleniyorum, verilen kanunsuz emirleri yerine getirmeyin!

-Valilere verdiğimiz talimat gereği terör örgütüne operasyon yapılmadı diyenler gün gelir çark eder kamu görevlilerini suçlar!

-Kardeşim dediklerini satanlar, yolda bırakanlar kamu görevlilerini hayli hayli yolda bırakır, sorumluluğu onların üzerine yıkmaya çalışır.



-Daha önce aldatıldım diyenler şimdi sorumluluğu kamu görevlilerinin üzerine yıkarak sorumluluktan kurtulamaz.Aldatıldım sözü de kurtarmaz

-Seçime 1 ay var, kamu görevlilerini bir kez daha uyarıyorum, kanunsuz emirleri yerine getirmeyin, suça ortak olmayın.