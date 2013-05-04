CHP'li İnce: Memleketi yönetenler, asker kaçaklarının torunları

Yalova'da AKP'ye yüklenen CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, "Bugün memleketi yönetenler, asker kaçaklarının torunları" dedi.

CHP Grup Bakanvekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde CHP'ye katılan Çiftlikköy Belediye Başkanı Metin Dağ'dan sonra ilçe teşkilatına üye olan 300 kişinin rozet takma törenine katıldı.

Çiftlikköy Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda 25 kişiye temsilen rozet takıldı.

Programda yaptığı konuşmada ülkenin zor günler geçirdiğini belirten Muharrem İnce, "Türkiye kuşatıldı. Türkiye'de kurumlar fethedildi, ordunun burnu sürtüldü. YÖK, AKP'nin sesi. Üniversiteler suskun, sivil toplum yok. Türkiye'de sıradan insanlar bile telefonlarının dinlendiğinden şikayetçi. Türkiye'de insanların gözünün içine baka baka yalan söyleniyor. Türkiye parçalanıyor" dedi.

"Türkiye'nin ana damarları, genetiğiyle, kodlarıyla oynuyorlar" diyen Muharrem İnce konuşmasını şöyle sürdürdü: "Utanmadan, sıkılmadan, 10 Kasımlarda, 29 Ekimlerde, 23 Nisanlarda hastalanıyorlar. Başı, dişi ağrıyor. Bir bahane buluyorlar. Aslında cumhuriyete karın ağrıları var. Baş ağrısı, diş ağrısı bahane. Bir yolunu buluyorlar. Atatürk'ten, cumhuriyetten, kadın-erkek eşitliğinden nefret ediyorlar."

Memleketi yönetenlerin asker kaçaklarının torunları olduğunu iddia eden İnce, "Kime sorsan şimdi dedesi Çanakkale'de Kurtuluş harbinde ya şehit, ya gazi. Asker kaçaklarının torunları nerede? Savaşanlardan daha fazla asker kaçağı vardı. Kim o asker kaçakları biliyor musunuz? Bugün memleketi yönetenler, asker kaçaklarının torunları şimdi. Onların torunları bunlar. Onlar, Wilson Prensipleri'ne inananların, Damat Ferit'in torunları. Derviş Mehmet'in torunları bunlar. Biz Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın torunuyuz. Biz o gelenekten geliyoruz. Bizim ruhumuz, özümüz, sözümüz CHP'nin kurtuluş felsefesidir" diye konuştu.

Son olarak partililere seslenen İnce, "Zaman zaman tartışmalar oluyor mu partide, olur. Bizim partide general sayısı çoktur, olur ama seçim dönemlerinde olmamalıdır. Hepinizin içine sinecek bir aday bulamayız. Böyle bir aday yok. Yüzde 100 içinize sinecek diye bir şey yok. Sinmese de çalışacak, uğraşacaksın" dedi.