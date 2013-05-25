CHP'li İnce: AKP iyi olduğu için burada değil, biz kötü olduğumuz için onlar burada

Washington'da Türk derneklerinin düzenlediği toplantıda konuşan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'den hem özeleştiri geldi, hem de alkole tepki geldi. İnce, "AKP iyi olduğu için burada değil, bence biz kötü olduğumuz için onlar burada" dedi.

ABD'nin başkenti Washington'daki temasları çerçevesinde Amerikan Atatürk Derneği'nde bir konuşma yaptı. İhlas Haber Ajansı'na göre, CHP Grup Başkanvekili İnce, "AKP, alkole kafayı takmış durumda. Keşke bu alkole gösterdikleri duyarlılığı; hırsızlığa, yolsuzluğa, ihaleye fesat karıştırmaya, kent rantını yandaşlara dağıtmaya gösterselerdi. Bunların bunu dini gerekçelerle, inandıkları için yaptıklarını sanmıyorum, bu bir dayatma, diğer alanlarda böyle bir duyarlılıkları yok AKP'nin. Yani hırsızlık almış başını gitmiş, yolsuzluk almış başını gitmiş, bu konularda tek kelime etmiyorlar. İngiliz viski şirketlerinin 500 milyon dolar borcunu affediyorlar. TEKEL'in içki bölümünü ucuza satıp fakir fukara milletin parasını yediriyorlar. Burada haramdan, helalden bahsetmiyorlar. İhalelere nasıl fesat karıştırdıklarından, özellikle İstanbul'da kent rantını nasıl yandaşlarına verdiklerinden bahsetmiyorlar. Burada hiç haram akıllarına gelmiyor ama içki, dini referans kabul ederek Türkiye'yi dönüştürmek, yaşam şeklini değiştirmek, yaşam şekline müdahale etmek anlamında akıllarına geliyor. Samimi değiller. Bu konuda insanların dini duygularını sömürerek oy devşirmek istiyorlar, yaşam şeklini dayatmak istiyorlar, bunların mantığı bu" dedi.