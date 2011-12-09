CHP'li İnce: 9 yıldır ilk kez AKP tarafından alkışlandım

T24 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, BDP'li Hasip Kaplan’ı eleştiren sözleri üzerine AKP sıralarından alkış aldı. İnce, "Ben 9 yıldır ilk kez AKP tarafından alkışlandım" dedi.





Meclis Genel Kurulu bütçe görüşmeleri için saat 11.00’de açıldı. AKP, CHP ve MHP’nin ortak imzası ile bütçe görüşmelerinin arasına Şike Kanunu’nun da konulması için önerge verildi. Bunun üzerine BDP de grup önergesi verdi. Önerge üzerine söz alan BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, üç partinin ortak imzasıyla verilen önergeyi "korsan önerge" olarak nitelendirdi. Önergeye CHP ve MHP’nin destek vermesini eleştiren Kaplan, "AK Partililer namazı iki rekat fazla kılıyorlar. Bir rekat CHP’ye, bir rekat da MHP’ye kılıyorlar, ‘Allah bu iki muhalefeti başımızdan eksik etmesin’ diye" dedi. Bütçe görüşmelerinin arasına daha önce tasarı teklif getirilmediğini öne süren Kaplan, "Biz de HES’lerle ilgili araştırma önergesi indirdik. Bu mutabakat bozuldu. Her sabah bir araştırma önergesi indireceğiz. Her sabah ezanı ile araştırma önergesi vereceğiz. Şikenin cezasını ben de böyle çektireceğim size. 21 Aralık sonuna kadar enteresan önergeler getireceğim" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce toplumda söz konusu kanunla ilgili bir tartışma olduğunu bu tartışmanın bitmesi için önergenin verildiğini savundu. Bunun ilk olmadığını söyleyen İnce, bütçe görüşmeleri arasına siyasi partilerin ivedi gördüğü konularla ilgili tasarı ve tekliflerin görüşüldüğünü söyledi. Meclis’in en önemli görevlerinden birinin bütçe yapmak olduğunu kaydeden İnce, bütçe sürecinde muhalefet partilerinin de grup önerisi getirmemesi ve yoklama istememesinin bir gelenek olduğunu söyledi. BDP’nin hergün bir grup önerisi getirmesinin bir ilk olacağını savunan İnce, "Sizin takdiriniz" dedi.

AKP’den CHP’li İnce'ye alkış



İnce, Kaplan’ın konuşmasındaki dini ifadeleri eleştirerek, "Her konuşmasında din, cami, namaz var. Bu özel bir proje, seçim projesi mi, özel bir talimat mı anlamış değilim" dedi. İnce’nin bu sözlerine AKP sıralarından alkış geldi. İnce bu alkışlar üzerine şaşırarak, "Ben 9 yıldır ilk kez AKP tarafından alkışlandım" dedi.



BDP’nin önergesini reddeden siyasi partilerin uyarısından sonra oylama yapılarak BDP’nin önergesi reddedildi.



BDP’nin önergesinden sonra Şike Kanunu’nun bütçe arasına alınması için verdiği AKP, MHP ve CHP’nin ortak imzaladığı önerge okundu. AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ittifakla alınmış kararın kabul edilmesi yönünde kısa konuşmalar yaptı.

"100 rekat namaz günahlarınızdan arındırmaz"



Üç milletvekilinin 10’ar dakika süreleri olmasına karşın kısa konuşmalarına şaşırdığını söyleyen Kaplan kürsüye çıkarak sürenin tamamını kullandı. "Cuma’ya gideceksiniz biliyorum ama vakit var daha" diye seslenen Kaplan, "Bu birleşme dayanışmanız karşısında şikeciler de spor mafyası da cezadan kurtulacaklar da hüngür güngür gözyaşı döküyor. Neden 48 saat beklemediniz. Komisyondan gece çıkıyor sabah namazı ile geliyor. Yatsıda yine şikeyi çıkartalım diyoruz. 100 rekat sünnet yapsanız günahlarınızdan arındırmaz" dedi.



Cumhurbaşkanı vetosu sonrası Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakan Hayati Yazıcı, Spor ve Gençlik Bakanı Suat Kılıç’ın vetoyu destekleyici açıklamalarına gönderme yapan Kaplan, "Şamil Bey nerede, sesi çıkmıyor" diye seslendi.



Yatsı namazı ile komisyondan çıkan şike kanun teklifinin sabah namazı ile getirildiğini söyleyen Kaplan, "Teklif Meclis Genel Kurulu’na yatsı namazı sonrası gelirse, sabah namazına kadar sizi talim ettirmezsem bana da Hasip Kaplan demesinler" dedi. Konuşmalardan sonra üç partinin imzasıyla gelen Şİke Kanunu’nun görüşülmesi önergesi kabul edildi.