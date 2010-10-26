-CHP'Lİ İNCE 29 EKİM'DE BOZÜYÜK'TE BİLECİK (A.A) - 26.10.2010 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bilecik'in Bozüyük ilçesinde partisince düzenlenecek Cumhuriyet Balosu'na katılacağı bildirildi. CHP Bozüyük İlçe Başkanı Hüseyin Elmas, ilçe teşkilatı olarak Bozüyük'te ilk defa Cumhuriyet Balosu düzenleyeceklerini belirtti. Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyete sahip çıkan insanlarla bir gece geçirmek için bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Elmas, bir otelde gerçekleşecek baloya, İnce'nin eşiyle katılacağını kaydetti.