CHP'li İlhami Özcan Aygun: Yerelde 300'e yakın gazete, matbaa kapandı, 11 yayınevi faaliyetlerine son verdi

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, kağıdın tonunun 450 dolardan 800 dolara fırlaması nedeniyle yerelde yayın yapan 300’e yakın gazete ve matbaanın kapandığını, 11’e yakın yayınevinin de faaliyetlerine son verdiğini dile getirdi. Türkiye’nin atık kâğıtta bile yurt dışına bağımlı olduğunu ifade eden Aygun, geçen yıl 1 milyar dolara yakın geri dönüşümlü kağıt, karton, lifli selüloz hamuru ithal edildiği bilgisini verdi.

Aygun, Türkiye’nin tek ve ilk kâğıt işletmesi olan SEKA Balıkesir, Giresun ve Kocaeli işletmelerinin 2013 yılından itibaren haraç mezat satışı ile Türkiye’nin kağıtta yurt dışına tamamen bağımlı hale geldiğini kaydetti ve şu açıklamaları yaptı:

"En çok ithalat yapılan 20 fasıl arasında kâğıt, karton ve kâğıt hamuru geliyor. Türkiye’nin özellikle kâğıdın ana hammaddesi olan selülozu üretemez hale gelmesi nedeniyle kâğıtta yurtdışına bağımlı olması ve endüstriyel ormancılığın geliştirilmemesi, pek çok sektörde girdi maliyetlerini arttırmaktadır. Hastanelerde ilaç raporlarının, mahkemelerde duruşma tutanaklarının kağıt krizi nedeniyle çok sınırlı yazılıyor. Büyük tirajlara sahip ulusal gazeteler sayfa sayısını azaltarak ya da hafta sonu eklerini kaldırarak çözüm aramıştır."

Türkiye, 2015 yılında 2 milyar 683 milyon 943 bin dolar kâğıt, karton, kâğıttan eşya ve kâğıt hamuru ithal ettiğini, bu oranın 2017 yılında 2 milyar 811 milyon 917 bin dolara yükseldiği kaydedildi.

Gazete ve kitap kâğıdı üretmek için kurulan SEKA Balıkesir işletmesinin özelleştirilmesinin yerel mahkeme, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararları ile iptal edilmesine rağmen hükümetin çıkardığı Torba Yasa ile Albayrak Turizm Seyahat İnşaat A.Ş’ye değerinin çok altında bir fiyatla satıldığını anımsatan Aygun, “2014 yılından bu yana neden hala üretim yapamıyorlar? Bu konu araştırılmalı" dedi.