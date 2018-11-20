CHP'li İlgezdi: Son 8 yılda çocuk pornosundan 6 bin 398 kişi sanık sandalyesine oturdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, AKP döneminin çocuğa yönelik cinsel istismar raporunu açıkladı. Rapora göre, 2009-2017 yılları arasında Türkiye’de, “çocuk pornosu” vakalarında büyük bir artış olduğunu gösteriyor. Geride kalan 8 yılda çocuk bedeninden yararlanarak, görüntü ve fotoğraf içeriği ürettiği tespit edilen 6 bin 398 kişi sanık sandalyesine oturdu.

Çocuk pornografisi, 15 yaş altındaki kız ve erkek çocuklarının cinsel istismarını içeren filmler ve fotoğraflardan oluşan, uluslararası olarak da yasaklanmış olan zararlı pornografi türü.

İlgezdi’nin resmi rakamlara dayandırdığı açıklaması şöyle:

Adalet Bakanlığı verileri 2009-2017 yılları arasında Türkiye’de “çocuk pornosu” vakalarında büyük bir artış olduğunu gösteriyor. Geride kalan 8 yılda çocuk bedeninden yararlanarak, görüntü ve fotoğraf içeriği ürettiği tespit edilen 6.398 kişi sanık sandalyesine oturdu.

Çocuk bedenini kullananların sayısı: 2 bin 190

Türk Ceza Kanunu’nun 226 maddesinin 3’ncü fıkrasına göre Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullandığı gerekçesiyle sanık sandalyesine oturan kişi sayısı 2.190’a ulaşmış durumda.

2009 yılında bu suçtan ötürü sanık olan kişi sayısı 126 iken, aradan geçen 8 senede yüzde 440 artarak, 680 kişiye ulaşmış. Başka bir deyişle geçtiğimiz yıl haftada 13 kişi, müstehcen içeriklerinüretiminde çocukları kullandığı için sanık sandalyesine oturtulmuş.

Çocuklar suça sürükleniyor: 15 yaşından küçük 384 sanık

Veriler Türkiye’de çocukların, suçun hem tarafı hem de mağduru olarak, suça sürüklendiğini de gösteriyor. Geride kalan 8 yılda yaşları 15’ten küçük 384 çocuğun sanık sıfatıyla mahkemeye sevk edildiği ortaya çıktı.

Hakkında dava açılan 384 çocuktan, 119’u müstehcen görüntü ve içerik üretiminde çocukları kullandığı gerekçesiyle, hem mağdur hem de zanlı konumundaydı. Zanlıların 11’i ise kız çocuğuydu.

Öte taraftan çocuk bedenine dair müstehcen görüntüleri ülkeye soktuğu, çoğalttığı ve satışa sunduğu gerekçesiyle sanık sandalyesine oturan 12-15 yaş grubu çocuk sayısı ise 265 oldu. Bu çocuklardan 45’nin kız çocuğu olması ise dikkat çekti.

Yalnızca 901 mahkumiyet

Adalet Bakanlığının verileri yasalarımızın sadece kadına yönelik şiddet karşısında değil, aynı zamanda çocuk bedenini kullanarak pornografik içerik üretenlere ve çocuk bedenini istismar edenlere karşı da yeterli refleksi göstermediğini ortaya koyuyor. Geçtiğimiz 8 yılda, bu suçtan mahkûm olanların sayısında yüzde 157’lik bir artış olmasına karşın, veriler çocuk bedeninden pornografik içerik ürettiği gerekçesiyle sanık sandalyesine oturan 2.190 kişiden 901’nin yani sadece yüzde 41’inin ceza aldığını gösteriyor. Başka bir deyişle cezasızlık burada da karşımıza çıkıyor.

Türkiye pazar haline geliyor: Yüzde 674’lük artış

Adalet Bakanlığı verileri, Türkiye’nin çocuk pornosu konusunda pazar ülke konumuna geldiğini gösteriyor. 2009 yılında “ülkeye çocuk pornosu soktuğu, ürettiği ya da çoğalttığı” gerekçesiyle hakkında sanık sıfatıyla işlem yapılan 219 kişi olduğunu gösteriyor. Bu rakam 2017 yılı itibariyle yüzde 674’lük artışla 1.476’ya ulaşmış. Son sekiz senede haftada 11, günde 2 kişi Türkiye’ye çocuk pornosu sokmaktan, çoğaltmaktan ya da satışa sunmaktan dolayı sanık sandalyesine oturmuş. Ceza alanların sayısı ise 1.694.

Korumasız çocuklar fuhuşa itiliyor

Kayıtlar geride kalan 8 yılda haftada 30, günde 4kişinin, çocukları fuhuşa zorladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktığını gösteriyor. 2009-2017 yılları arasında çocuğu fuhşa teşvik ettiği, bunun yolunu kolaylaştırdığı, bu maksatla tedarik ettiği veya barındırdığı ya da çocuğun fuhşuna aracılık ettiği gerekçesiyle sanık sandalyesine oturan 12.546 kişi var. Bunlardan 6.308’i açılan davalarda mahkûm olurken, sanık sandalyesine oturanların sayısı ise 6.238. Sanıklar arasında yaşları 15’ten küçük, 75 çocuk bulunuyor. Bu çocukların 36’sının erkek, 39’unun ise kız çocuğu olması dikkatleri çekiyor.

Yıllara göre Türkiye’de çocukları fuhuşa sürükleyenler

AKP iktidarı döneminde Türkiye’de çocuğa yönelik cinsel taciz olaylarında yüzde 371 artış olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verileri Türkiye’de 2006-2017 yılları arasında çocuklara yönelik istismar girişiminde bulunan toplam 159.263 kişi olduğunu gösteriyor.

Saatte en az 2 çocuk cinsel istismara uğradı

Kayıtlara göre 2006 yılında 3 bin 464 kişi çocuğa yönelik cinsel istismar suçu işlediği şüphesiyle sanık olurken, bu rakam 2017 yılı sonunda 16 bin 324’e ulaştı. Başka bir deyişle geçtiğimiz yıl saatte en az 2 çocuk cinsel istismar kurbanı oldu.

Geçtiğimiz 12 yılda meydana gelen çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarının faillerinin yüzde 12’si (18.404 kişi) 15-17 yaş grubuna mensuptu. Yaşları 15 yaşından küçük olanların (19.917 kişi) oranı ise yüzde 13’e ulaştı. Faillerin yüzde 1,1 ‘i ise yabancı uyrukluydu.

Adli Tıp Kontrollerinin yüzde 57’sinde mağdur çocuklardı

Adalet Bakanlığı verileri 2013-2017 yılları arasında cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle Adli muayenesi yapılan 5.723 kişiden 3.251’nin yani yüzde 57’sinin çocuklar olduğunu ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl istismara uğradığı gerekçesiyle günde 2 çocuk Adli Tıp Kurumunca muayene edilmiş

Şüpheli sayısında saptama

Türkiye çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarında sanık sayısından yola çıkarak tablonun ne kadar karanlık olduğunu tartışa dursun, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu şüphesiyle hakkında işlem yapılan zanlı sayısı korkutucu boyutlara ulaşmış durumda.

Adalet Bakanlığı verileri 2009-2017 yılları arasında Türkiye’de TCK 103 kapsamında, çocuğa yönelik cinsel istismar eyleminde bulunduğu gerekçesiyle işlem yapılan kişi sayısının 287.146 olduğunu gösteriyor.

Buna göre, sadece 2017 yılında 33.441 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarında işlem yapılmış. Hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapılanlardan sadece yüzde 48’i sanık sıfatıyla hakim karşısına çıkartılmış.