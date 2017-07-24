CHP'li İlgezdi Medya ve Özgürlük Raporu’nu açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Gamze Akkuş İlgezdi, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle hazırladığı Medya ve Özgürlük Raporu’nu açıkladı. Rapora göre 14 yıl boyunca haftada 15 basın emekçisine dava açıldı, 7’si hüküm giydi.

Birgün’de yer alan habere göre, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı’nın verilerinden faydalanılan rapora göre AKP iktidarı döneminde 16 bin 458 kişi Basın Kanununa Muhalefet’ten yargılandı, bunların 5 bin 84’ü tutuklandı.

Rapora göre 15 yaşından küçük 2 çocuk hakkında da dava açılırken, 97 çocuk sanık olarak hakim karşısına çıktı.

Haftada 15 basın emekçisine dava açıldı, 7’si hüküm giydi

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2003-2016 yılları arasında 11 bin 2016 kişi hakim karşısına çıktı. Bu sayı Türkiye genelindeki basın çalışanlarının yüzde 68’i iken, İstanbul’da haftada 15 basın emekçisine dava açıldığı anlamına geliyor.

14 yıl boyunca, haftada 7 kişi ise Basın Kanununa Muhalefet ettiği gerekçesiyle yargılandığı davalarda hüküm giydi.

3,5 yılda 36 bin basın kartı iptal edildi

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre Haziran 2017 itibariyle Türkiye’de basın kartı sahibi sayısı 14 bin 904. 1 Ocak 2013 – Temmuz 2016 arasında ise 35 bin 991 basın kartı iptal edildi. Bunlardan 30 bin 343’ü kart yenileme kapsamında, 5 bin 648’i ise “adli sicilin uygun olmaması”, “basın kartını başkalarına kullandırması” gibi gerekçelerle iptal edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası iptal edilen basın kartı sayısı ise 708.

Ayrıca 2013-2016 arası 11 bin 370 basın kartı başvurusu “basın mensuplarının yanlış veya hatalı bildirimde bulunmaları” gerekçesiyle reddedildi. 15 Temmuz sonrası reddedilen başvuru sayısı ise 5 bin 314.

1 yılda 318 gözaltı, 103 tutuklama

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin derlediği verilere göre ise 15 Temmuz darbe girişiminden, yıl dönümüne kadar olan süreçte 318 basın mensubu gözaltına alındı, 103’ü tutuklandı.