CHP'li İlgezdi: Haftada 2 bin 440 kadın işsiz kaldı

T24 - Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin, Türkiye’de kadının istihdamdan dışlandığını gösteren resmi verilere dayanarak verdiği bilgilere göre, 2008-2017 yılları arasında iş için İŞKUR’a başvuran kadın sayısı yüzde 438 artışla, 347 bin 539’dan, 1 milyon 868 bin 360’a yükseldi. Başka bir deyişle, geçtiğimiz 10 senede saatte 21 kadın iş bulabilmek ümidiyle İŞKUR’a başvurdu. Kadınların toplam iş arayan nüfus içindeki oranı ise yüzde 38 olarak kayıtlara geçti.

Sadece yüzde a 30’u işe yerleşti

Veriler geçtiğimiz 10 sene içerisinde iş arayan kadınlardan ancak yüzde 30’unun bir işe yerleşebildiğini gösteriyor. İŞKUR kayıtlarına göre 2008-2017 yılları arasında iş bulabilmek için kurumun kapısını çalarak işe yerleştirilen 5 milyon 462 bin 398 kişiden, sadece 1 milyon 664 bin 503’ünü kadınlar oluşturdu. 2017’de İŞKUR aracılığıyla istihdam edilen kadınların oranı ise yüzde 34 ile sınırlı kaldı.

Kadın işşizliği rekor kırdı

Geçtiğimiz 10 senede İŞKUR’A başvuran toplam kayıtlı işsiz sayısı 987 bin 840’dan 2 milyon 599 bin 292’ye yükseldi. İşsiz sayısındaki artış, yüzde 163 oldu. Kadın işsizliği ise Türkiye’nin acı gerçeği olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de İŞKUR verilerine göre 2008 yılında kayıtlı 263 bin 502 işsiz kadın varken, bu rakam rekor bir artışla, yüzde 382 oranında artarak, 2017 yılında 1 milyon 268 bin 855’e yükseldi.

Haftada 2440 kadın işsiz kaldı

Geçtiğimiz 10 senenin verileri incelendiğinde İŞKUR kayıtları, haftada 2 bin 440 kadının işsiz kaldığını gösteriyor. 2017 yılında kayıtlı işsizlerin yüzde 49’unu kadınlar oluşturdu.