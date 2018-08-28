CHP'li İlgezdi: 3. havalimanının devreye girmesiyle Bulgaristan veya Romanya'ya para ödenecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul'da 29 Ekim'de hizmete açılması planlanan 3. havalimanı ile ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı. 3'üncü havalimanın hizmete girmesiyle bazı uçakların Bulgaristan hava sahasını kullanmak zorunda kalacağını belirter İlgezdi, bu nedenle Türkiye'nin ciddi bir ödeme yüküyle karşılaşacağını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 3. havalimanından kalkan uçakların, pistlerin doğrultusu nedeniyle Bulgaristan hava sahasını kullanmak zorunda kalacağını söyledi.

Bunun iç hatlar uçuşlarında da geçerli olacağını, İstanbul'dan Ankara'ya uçan bir uçağın kalkışta Bulgaristan hava sahasını kullanması nedeniyle Türkiye'nin Bulgaristan'a ödeme yapacağını belirten İlgezdi, konuyla ilgili Meclis'te bir soru önergesi verdi.

Birgün'ün aktardığı habere göre, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yanıtlanması istemiyle verilen önergede, şu sorular yer aldı:

— Bulgaristan hava sahasını uçuşlara kapatılması durumunda, uçaklar hangi havalimanına yönlendirilecektir?

-İstanbul-Ankara uçuşu için Bulgaristan veya Romanya'ya hazine tarafından para ödenecek olması hangi milli ve yerli planlamanın ürünüdür?