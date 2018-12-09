CHP'li ilçe başkanından borçların ödenmesi için AK Parti'li belediye örneği

Mesut IŞIK/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Gürer Yıldırım, Belediye\'nin borçlarından bahsederken, AK Parti\'li Çayırova Belediyesi\'nin 60 milyon TL\'lik borcunu ödemesini ve yatırımlarını örnek gösterdi.

CHP Darıca İlçe Başkanı Gürer Yıldırım ve CHP Darıca Belediye Başkanı adayı Yakup Törk, basın toplantısı düzenledi. Gürer Yıldırım, Darıca Belediyesi\'nin borçlarından bahsederken, AK Parti\'li Çayırova Belediyesi\'ni örnek göstererek, \"Sadece bir siyaset adamı olarak değil, mali müşavir olarak da ortaya çıkan bu borcu değerlendirdiğimizde ortaya çıkan sonuç vahimdir. Bir şirket bu pozisyonda bir borç oluşturduğunda iflas kararı almış olması gerekirdi. Mevcut yönetim kadroları içinde bu borcu yapılandıracak, ödeyecek ve yatırımlar gerçekleştirecek ne kadrosu mevcut ne de böyle bir vizyonu var. Biz belediyeye geldiğimizde borcun ödenmesi ve yatırımların yapılması adına planlanmış hem de seçenekli bir güzergahımız var\" dedi.

Çayırova Belediyesi\'nin 60 milyonluk borcunu ödediğini ve yatırımlar yaptığını kaydeden CHP İlçe Başkanı Yıldırım, \"Çayırova Belediyesi örneği doğru bir örnektir. Dönem başında 60 milyon TL\'lik bir borcu varken hem borcu eritti hem de ilçeye olan yatırımlarını gerçekleştirdiler. Bu planlama hem belediyenin itibarına katkı yaptı hem de üzerindeki kamburdan kurtardı. Giderler noktasında büyük sıkıntı var. İlçeye ne yararı olduğu henüz netleşmeyen bize göre yararından çok zararı olan bir maratona büyük rakamlar harcanıyor. Biz başından beri buna karşıyız. Çayırova\'da da mevcut maraton yarışlarının kaldırılması ile borçların ödenmesi paralel bir giriş oldu\" diye konuştu.



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