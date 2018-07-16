CHP'li İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi, silahlı saldırıya uğradı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, Chp'li İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi, Yuvademirciler Köyü Muhtarı Cafer Güloğlu'nun silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Ufuk Geyikçi ile Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır'ın eşi Nazhanım Çayır yaralandı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu öne sürülen muhtar Cafer Güloğlu, eczaneden ilaç alırken karşılaştığı CHP'li Ufuk Geyikçi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında silahını çeken Güloğlu, İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi'yi yaraladı. Çevredekilerin araya girmesi ile çıkan arbede sırasında eczane önündeki aracında bulunan Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır'ın eşi Nazhanım Çayır, silahın ateş alması sonucu yaralandı. Sol kolundan yaralanan Çayır, Ankara İbni Sina Hastanesi'nde, göğsünden yaralanan Geyikçi ise Ankara Hacettepe Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Saldırı sonrasında olay yerinden kaçan Cafer Güloğlu ile beraberindeki F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)