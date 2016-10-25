CHP'li ilçe başkanı: Kanal İstanbul projesine dair bilgileri önceden edinen FETÖ'cüler arsaları topladı!

İstanbul CHP Başakşehir İlçe Başkanı Özgür Karabat, Kanal İstanbul güzergâhında projeye yönelik bilgilere önceden ulaşan 'FETÖ' mensubu olduğu iddia edilen kişilerin çok sayıda arsa ve gayrimenkul edindiği bilgisine ulaştıklarını ileri sürdü.

"Sorgulanması gerekir"

Sözcü gazetesinden Hande Zeyrek'in hbaerine göre, Başakşehir CHP Belediye Meclis üyeleri ile İlçe Başkanı Özgür Karabat, 7 Ekim'de belediye meclisinden geçen 2017 yılı bütçesiyle ilgili iddialarda bulundu. Karabat belediyenin 'FETÖ'cü iş adamlarına sattığı arazilerden gelir elde ettiğini öne sürerek hazırlanan bütçe için ‘himmet bütçesi' benzetmesi yaptı.

Karabat himmet benzetmesini şöyle açıkladı:

“Çünkü Bahçeşehir'deki büyük ihalelerin FETÖ ile bağlantılı kişilerin şirketleri tarafından alındığı bilgisi var elimizde. 183 milyonluk hasılat paylaşım yönetimiyle gelir elde edilmesi, 15 Temmuz süreciyle değerlendirilerek çok ciddi sorgulanması gerekir. Hatta kamuoyunda yankı uyandıran ve davalık olduğumuz bir ihaleyi yapacak firmanın ortağı Fethullah Gülen'in yeğeniyle evlidir ve yurtdışına kaçmıştır. Başakşehir Belediyesi'ndeki FETÖ izlerinin ve bütçe üzerindeki himmetçi rakamların yeniden ayrıntılı olarak araştırılması gerekir.”

15 Temmuz darbe sürecinin ardından Kanal İstanbul güzergahında 'FETÖ'nün çok sayıda arsa ve gayrimenkul edindiği bilgisine ulaştıklarını söyleyen Özgür Karabat 'FETÖ'cülerin projeye yönelik ön bilgileri önceden edindiklerini ve arsa topladıklarını öne sürdü. Öte yandan Karabat, Başakşehir Belediyesi'nde 15 Temmuz'un ardında 'FETÖ' soruşturması kapsamında 30 belediye çalışanın görevden uzaklaştırıldığı, bunlardan 3'ünün Mali İşler Müdürlüğü'nde görevli kişiler olduğunu söyledi.

Bütçe arsa satışından

Başakşehir Belediyesi CHP Meclis üyeleri Hadi Akmugan ve Bütçe Plan Komisyonu Üyesi Hayrettin Özbakır da bütçenin büyük kısmının arsa satışından oluşmasına tepki göstererek ‘‘Durmak yok satmaya devam' mantığıyla belediye arazilerini yağmalamaya devam edilecek. Başkan Mevlüt Uysal emlakçılıkta profesyonelleşti” yorumunu yaptı.