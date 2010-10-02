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Politika

CHP'li il başkanlarından Baykal'a ret

Eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın önerisini değerlendiren CHP İl Başkanları, “tüzük kurultayına gerek olmadığını” bildirdi.

02 Ekim 2010 03:00

T24- CHP İl Başkanları Toplantısı sürerken, İl Başkanları'ndan "Tüzük kurultayına gerek yok" mesajı çıktı.


CHP İl Başkanları toplantısı sürüyor. Edinilen bilgiye göre, toplantıda İl Başkanları, tek tek kürsüye gelerek referandum sürecini değerlendiriyor.


Referandumun ardından eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın "Tüzük kurultayı toplansın, yeni tüzük uygulansın" önerisi de toplantıda gündeme geldi.


CHP'nin 81 İl Başkanı, tüzük kurultayına gerek olmadığına yönelik bildiriye imza attı. Bildinin, toplantının ardından yayımlanması bekleniyor.
 

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