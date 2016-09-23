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Politika

CHP'li il başkanı: Seçim olsa İstanbul'u alırız

"AKP'nin olan Eyüp, Küçükçekmece, Üsküdar, Beykoz'un aralarında olduğu 8 belediyede birinci partiyiz"

23 Eylül 2016 11:59

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, partisinin İstanbul genelinde oylarını arttırdığını savundu. "Olası erken belediye seçimlerinde AKP'nin olan Eyüp, Küçükçekmece, Üsküdar, Beykoz'un aralarında olduğu 8 belediyede birinci partiyiz" diyen Canpolat, "Geçen belediye seçimlerinde İstanbul'da yüzde 41'e yakın oy aldık. AKP'den yüzde 3.5 oy daha alırsak bugün seçim olsa İstanbul'u kazanırız. Görünen de o zaten" ifadesini kullandı.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Cemal Canpolat'ın açıklamaları şöyle:

"İstanbul'un 6 ilçesinde seçim startı verdik. Olası erken belediye seçimlerinde AKP'nin olan Eyüp, Küçükçekmece, Üsküdar, Beykoz'un aralarında olduğu 8 belediyede birinci partiyiz. CHP geçen belediye seçimlerinde İstanbul'da yüzde 41'e yakın oy aldı. AKP'den yüzde 3.5 oy daha alırsak bugün seçim olsa İstanbul'u kazanırız. Görünen de o zaten"

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Cemal CanpolatCHP

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