CHP'li il başkanı istifa etti

CHP İl Başkanı Semih Esen, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki komisyon seçimlerinde meclis üyesi Reşat Oktay'la tartışan Erol Özkarabekir ve grup kararına uymayan Zafer Yörük hakkındaki dosyayı, kesin ihraçları için CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun ihraç istemini reddetmesi üzerine Semih Esen il başkanlığı görevinden istifa etti.

DHA’nın haberine göre, istifasını yazılı açıklamayla duyuran Semih Esen şöyle dedi:

"İşledikleri disiplin suçu ile partiye zarar veren ve partiyi disiplin zaafı içine sokmaya çalışan kişilerle ilgili verilen yüksek disiplin kurulu kararından sonra görevimin başında kalmam beni parti içi tartışmalara çekecektir. İl başkanlığı görevim boyunca parti içi tartışmalara asla girmediğim gibi bundan sonra da girmeyeceğim. Disiplinsizlik yaparak partiye zarar verenlerin yüksek disiplin kurulu kararıyla adeta taltif edilmesini kabul edebilmem mümkün değildir."