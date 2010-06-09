CHP'li iki vekil için Ergenekon fezlekesi

T24 - CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ile Erzincan Milletvekili Erol Tınastape'nin ''Ergenekon soruşturması'' ile ilgili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tezkereler TBMM Başkanlığına sunuldu.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcıvekili Taner Aksakal'ın hazırladığı fezlekelerde, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in de sanıkları arasında bulunduğu dava dosyası anımsatıldı. Fezlekelerde, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in de yer aldığı ve bir otelde çekildiği öne sürülen görüntüler ile gizli tanıkların ifadelerine yer verildi.



Fezlekelerde iki milletvekili ''Ergenekon silahlı terör örgütüne yardım etmek'' ile suçlanıyor. Savcılık fezlekesinde ''Tınaztepe'' şeklinde ifade edilen, Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin soyadı dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin tezkerede ''Tınastepe'' olarak yer aldı.



İki milletvekili hakkındaki fezlekelerde, Ersin ve Tınastepe'nin ''Ergenekon silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yürütülen soruşturmada, hakkında soruşturma açılan şüphelilerin aleyhine ifade veren tanıkların ''ifadelerini maddi menfaat vaadi karşılığında değiştirmelerine ilişkin yapılan girişimlerde aktif rol alarak gizli tanıklarla görüşme yaptıkları'' iddia edildi.



TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkerelerde iki milletvekilinin haklarındaki fezlekeler kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.





8 vekil için daha fezleke



Bu arada, Ersin ve Tınastepe dışında, BDP Batman Milletvekilleri Ayla Akat Ata ve Bengi Yıldız, BDP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır (4), BDP Siirt Milletvekili Osman Özçelik, BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, BDP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis, BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna ve MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkereleri de TBMM Başkanlığı'na ulaştı.



Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişin tezkereler TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi. Bu dosyalarla Meclis'e gelen dokunulmazlık dosyası sayısı 640'a ulaştı.









