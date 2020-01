CHP'li Hüseyin Aygün'den 'köye dönüşler' için yasa teklifi

Tunceli Miletvekili Hüseyin Aygün, 2001-2013 arasında terör ve çatışmalı ortam nedeniyle köy ve mezralara dönemeyen yurttaşların zararlarının tazmini için kanun teklifi verdi. TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif, köyleri yakılan, sürgüne gönderilen yurttaşların zararlarının telafisini öngörüyor. Yürürlükteki 5233 sayılı yasada değişiklik yapılıyor.

Buna göre, Tunceli, Hakkari, Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bitlis, Muş, Batman, Ağrı'da mağdur vatandaşların can güvenlikleri nedeniyle mal varlıklarına ulaşamamalarından dolayı maddi zararlarının tazmin edileceğine dikkat çekiliyor. Aygün'ün mevcut yasada değişiklik öngören kanun teklifi şöyle:

Bölgedeki 14 ilin mağdurları 5233 sayılı kanunun 2.maddesine şu cümleler eklenmiştir “ Bu kanun ülkenin geneli de gözetilmek üzere 2001-2013 yılları arasında, ülkemiz yurttaşlarının sorunlarının demokratik yollardan çözülememesi sonucu vuku bulan terör, çatışma ortamı ve can güvenliği ile boş olan, can güvenliği nedeniyle kalıcı yerleşimin sağlanmadığı, muhtarlığı ya da seçmen kaydı ya da nüfus kaydı olmayan, 30-40 yıllık çatışmalı ortam nedeniyle alt yapısı yerle yeksan olan Tunceli, Hakkari, Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Bitlis, Muş, Batman, Ağrı illerindeki boş olan köy ve mezraların mağdur yurttaşlarının malvarlığına can güvenliği nedeniyle ulaşamama nedeniyle vuku bulan maddi zararlarının tazminini kapsar .”

Teklif, kanun değişikliğinin Resmi Gazete'de ilanından itibaren bir yıl içinde, mağdur yurttaşların köy ve mezralarının bağlı olduğu valiliklere veya kaymakamlıklara dilekçe ile başvurmalarını öngörüyor. "Zarar tazmini için tapusu olmayan köy ve mezralarda beyannamelere göre, beyanname olmayan köy ve mezralarda ise son 20 yıllık zilyetlik durumuna göre arazi zilyedinin zararının tazmin yoluna gidilir" deniyor.