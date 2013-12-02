CHP’li Hüseyin Aygün’den Başbakan’a Redhack soruları

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, sanatçı Barış Atay’ın da aralarında bulunduğu Redhack tutuklamalarını TBMM gündemine taşıdı. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Aygün, “Sizce Redhack bir ‘terör örgütü’ müdür? Kaç şiddet içeren eylem gerçekleştirmiştir” dedi. Gözaltına alındıktan 4 gün sonra serbest bırakılan sanatçı Barış Atay’ın durumuna dikkat çeken Aygün, “Sanatçı Barış Atay, ses benzerliği nedeni ile gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınmak için sadece ses benzerliği yeterli midir? Benzetilen ses yaklaşık 76 milyon kişi içerisinde sadece Barış Atay’ın sesine mi benzemektedir” diye sordu.

CHP’li Hüseyin Aygün’ün, başbakana yönelttiği sorular ve gerekçesi şöyle:

Kasım 2013 tarihinde başta İstanbul olmak üzere bir kaç ilden sanatçı Barış Atay’ın da içinde bulunduğu toplam 14 kişi "Redhack'le bağlantılı" oldukları iddiasıyla gözaltına alınmıştır. 4 gün gözaltında kalan 14 kişiden 9’u mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakılırken, 5 kişi mahkemeye sevk edilmiş ve serbest bırakılmışlardır. Adli kontrol ile serbest kalan ve sözde Redhack üyelerinden ‘Manyak’ olduğu iddia edilen Taylan Kulaçoğlu, savcının üst mahkemeye itirazı üzerine tutuklanmıştır. Taylan Kulaçoğlu’nun dosyada ‘Manyak’ olduğuna dair suçlamayla ilgili bir delil olmamasına rağmen tutuklanması hukuksuzluktur.

En iyi bilgisayar kullanan ‘manyak’

Basında yer alan bilgilere göre polisin sorgu sırasında savcıya anlattıkları şöyledir: “Bir sohbet odası olan MIRC’ta ‘Manyak’ın konuşmalarına ulaştık. Manyak, ‘askerlik sorunu olduğunu, kısa süre önce dedesinin hayatını kaybettiğini, ondan gelecek mirasla askerlik için gereken parayı bulacağını yazdı. Manyak’ın Fransa’da yaşadığını önceden tespit etmiştik. Bu konuşmanın ardından Fransa’da yaşayan ve bir yakınını yakın zamanda kaybedenleri taradık. Bu kriterlere uyan 6 bin 800 kişi vardı. Bu kişilerin içinden askerlik sorunu olanları bulduk, 600 kişiye ulaştık. İçlerinden en iyi bilgisayar kullanan Taylan Kulaçoğlu’ydu, biz de onun Manyak olabileceğini düşünüyoruz.” Yine aynı şekilde sanatçı Barış Atay ise sadece sesi benzediği için gözaltına alınmış ve 4 gün sonra serbest bırakılmıştır.

‘Hükümet Redhack için seferber oldu’

Daha önceki RedHack davasında 9 ay tutuklanan E.A., A.K., U.C.O. ve T.Y.’ye cezaevinde bulundukları döneme ilişkin “Cezaevinde bulunduğunuz dönemde Dışişleri, İçişleri Bakanlıkları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Diyanet, Emniyet gibi kurumların resmi internet sitelerinin hacklenmesinde nasıl bir görev aldınız?” diye de sorulduğu basında yer almıştır.

Kısacası bütün imkânlarını seferber ederek Redhack’e ulaşmaya çalışan hükümet, konu ile alakası olmayan ve muhalif olan kişileri asılsız iddialar ile mağdur etmektedir.

‘Redhack terör örgütü müdür?’

-Sizce Redhack bir ‘terör örgütü’ müdür? Kaç şiddet içeren eylem gerçekleştirmiştir?

-29.11.2013 tarihine kadar Redhack nedeni ile kaç kişi gözaltına alınmıştır? Kaç kişi tutuklanmıştır?

-Redhack’in bugüne kadar yayınladığı kaç belge doğru değildir? Eğer belgeler doğru ise Redhack’in yayınladığı belgeler nedeni ile gözaltına alınan kamu görevlisi olmuş mudur? Olmamış ise neden belge ile ilgili görevliler hakkında işlem yapılmamıştır?

‘76 milyon içinde Barış Atay’ın sesine nasıl benzetildi’

-Sanatçı Barış Atay, ses benzerliği nedeni ile gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınmak için sadece ses benzerliği yeterli midir? Benzetilen ses yaklaşık 76 milyon kişi içerisinde sadece Barış Atay’ın sesine mi benzemektedir?

-Ses benzerliğine ulaşmak için kaç kişinin sesi test edilmiştir?

-Daha önce tutuklu kalan 4 kişinin hapishanede olduğu süre içinde bilgisayar kullanmalarına izin verilmiş midir? Verilmiş ise bilgisayarlarda internet bağlantısı var mıdır? Bilgisayar kullanmalarına izin verilmemiş ise sizce hapishaneden hacklemeleri mümkün müdür? Değil ise neden iddianamede yer almıştır?

‘Tayyar Kumaçoğlu’nun en iyi bilgisayar kullandığı nasıl anlaşıldı?’

-Basında da yer aldığı gibi Taylan Kulaçoğlu’nun, Redhack üyesi ‘Manyak’ olduğuna dedesinin vefat ettiği tarih üzerinden mi ulaşılmıştır? Eğer doğru ise Taylan Kulaçoğlu’nun en iyi bilgisayar kullanan olduğuna dair sonuca nereden ulaşılmıştır? 600 kişi arasında bir test yapılmış mıdır?

-İyi bilgisayar kullanmak suç mudur? İyi bilgisayar kullandığı için bugüne kadar Türkiye’de gözaltına başka kimse olmuş mudur?

‘AKP’yi hackleyen kim?’

-Taylan Kulaçoğlu eğer iddia edildiği gibi ‘Manyak’ ise halen aktif şekilde ‘Redhack’e ait twitter hesabını kullanan ve özellikle AKP’ye ait sayfaları hackleyen kişi kimdir?