CHP’li Hüseyin Aygün Gül'ü Çankaya’daki imzaşör olarak görüyorum

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, internet düzenlemesini onaylamasını, "Gül'ü Cumhurbaşkanı olarak görmüyorum, Çankaya'daki imzaşör olarak görüyorum" diye değerlendirdi.

Aygün, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ile HSYK düzenlemesine ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Kanundan önce HSYK çok iyiymiş gibi bir hava oluşturulduğunu savunan Aygün, "Hiç de öyle değildi, cemaatin elindeydi. Şimdi Bekir Bozdağ'ın babasının malı olacak" dedi.

Aygün, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün internet düzenlemesini onaylamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "İnternete son veren, internet özgürlüğünü yok eden bu yasayı Cumhurbaşkanı, twetter aracılığıyla onaylandığını duruluyor. Bu bir ironi olsa gerekir. Medyada kalemşörler oluyor, bunların uzantıları var Meclis'te, hem milletvekili hem kalemşör olanlar.

Gül'ü Cumhurbaşkanı olarak görmüyorum, Çankaya'daki imzaşör olarak görüyorum. Eğer ileride AKP ile bir hesaplaşma olursa, bütün bu politikalardan birinci derecede Gül sorumludur. Kanunu onayladığından beri sayfasından 100 bin kişi ayrılmış, en az 2 milyon kişinin ayrılması lazım" diye konuştu.