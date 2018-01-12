CHP'li Hürriyet'ten imar değişikliği tepkisi: Rant kokusu çıkıyor

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit\'te bir alışveriş merkezinin yıkılarak, yerine, imar değişikliği ile 10 katlı olması planlanan alışveriş merkezi ve rezidans projesi için \"Rant kokusu çıkıyor. Artık bunlara \'dur\' demek lazım\" dedi.

İzmit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin yıkılarak imar değişikliği ile kat artışı yapılmak istenmesi, tepkilere neden oldı. Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz sosyal paylaşım sitesinden imar değişikliğine tepki gösterirken, \"Ekstra bir imar artışı, imar rantı iddialarını beraberinde getirecektir\" ifadelerini kullandı. Dün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında imar değişikliği ile kat artışını içeren madde tekrar incelenmek üzere komisyona gönderildi.

CHP Kocaeli milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan ile CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Engin Taşdemir ve meclis üyesi Orhan Tanış bugün konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Kenti yönetenlerin kente ihanet ettiklerini söyleyen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, \"İmar değişikliğinden rant kokusu çıkıyor. Artık bunlara \'dur\' demek lazım. Bu kenti yönetenler zamanında seçim dönemlerinde seçilebilmek için \'Yanınızdayız, İzmit halkı için varız, halka hizmet için buradayız\' diyerek 40 takla atarak oyları alıyorlar ama o koltuğa oturdukları zaman ne hikmetse \'Biz halkın savunucusu muyuz? diyebilecek kadar cesarete sahip hale geliyorlar. Ama şu bir gerçek ki bu kenti yönetenler bu kente ihanet ediyorlar\" dedi.

Fatma Kaplan Hürriyet kenti yönetenlerin, kente ihanet etmemesini isteyerek, şöyle konuştu:

\"Bu ihanetin bedeli ağır olur, biz bu ihanetlerin bedelini zamanı gelince elbette soracağız. Hesabını soracağız ama şu anda da bu rant hikayelerinin kesinlikle peşini bırakmayacağız. Meclis grubumuza güveniyoruz. Sonuna kadar bizler de arkalarındayız, desteğimiz tamdır. Biz bu olayın takipçisi olacağız. Daha üst boyutta yapılması gereken bir şey olduğunda da yeri geldiğinde biz de devreye gireceğiz. Ama bu hukuksuzluklara, bu yandaş sermayeye kol kanat geren anlayışa karşı mücadelemiz en üst noktada devam edecek. Artık kent boğuluyor. Bu kenti boğmamak lazım. Kent yöneticilerine, artık kul hakkı yemesinler, daha sorumlu, daha hakkaniyetli davranmaları konusunda çağrı yapıyoruz. Ellerini vicdanlarına koysunlar ve artık bu kente ihanet etmesinler.\"



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