-CHP'li Hamzaçebi'den İstanbul soruları TBMM (A.A) - 27.01.2012 - CHP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e, İstanbul'daki kentsel dönüşüme ilişkin sorular yöneltti. Hamzaçebi, Şahin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Beyoğlu'nun tarihsel, sosyolojik ve kültürel anlamda bir medeniyetler mozaiği olduğunu ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin son yıllardaki yönetim hatalarından dolayı bu özelliklerini yavaş yavaş kaybetmeye başladığını belirtti. Taksim Gezi parkının otopark olarak kullanılmasının gerekçesini soran Hamzaçebi, İstiklal Caddesi'nin yer kaplamalarında yayaların yürümesini engelleyen kusurları ortadan kaldırılıp kaldırılmayacağını öğrenmek istedi. Hamzaçebi, önergesinde şu sorulara yer verdi: ''Beyoğlu esnafının kendi işletmelerinin önünü, işletmeye bağlı olarak kullanımına ilişkin engellemelerin ortadan kaldırılması ve esnafın mağduriyetinin giderilmesi için hangi çalışmalar yapıldı? Beyoğlu'nda bulunan tarihi Emek Sineması'nın yıkılması sonrası tarihi özelliğini korunmaya yönelik hangi tedbirler alındı? Sıraselviler Caddesi üzerinde yer alan ve 1914'de, İstanbul'da sinema salonu olarak inşa edilen ilk bina olan Majik ile arkasındaki Maksim Gazinosu yıkılıp birleştirilerek otel ve ticaret merkezi yapılmasının, kentin tarihi dokusu, siluetini zedeleyeceğini düşünüyor musunuz? Tarlabaşı Ömer Hayyam Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle hak sahiplerinin mağduriyetlerini önleyici ne gibi önlemler alındı? Taksim'de trafiğin yer altına indirilmesine ilişkin proje detayları ve süreci nedir? İstiklal Caddesi üzerinde yapılan Demirören AVM adlı yapıda ruhsata aykırı imalat var mı? Varsa hangi işlemler yapıldı?''