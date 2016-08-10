CHP’li Hamzaçebi’den ‘FETÖ’ açıklaması: Halen tamamen ayıklanmadılar

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamada "Bu tehlike bugün için atlatılmıştır ancak bu tehlikenin doğmasına neden olan Fetullahçı Terör Örgütü halen tamamen ortadan kaldırılabilmiş, bütün unsurlarıyla devlet kurumlarından ayıklanabilmiş değildir" dedi.

Hamzaçebi, “Bir kere bunu hepimizin, bütün toplumun çok iyi bilmesi gerekir. Dolayısıyla darbe teşebbüsünde bulunan bu örgütle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokrasimiz, demokratik devletimiz mücadele etmek zorundadır” diye konuştu.

Hamzaçebi OHAL ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"OHAL sadece ve sadece bu örgütle mücadele için kullanılabilecek bir araçtır. Bu aracı başka hedefler için bir araç olarak kullanmayı kesinlikle reddediyorum. Bu örgütün devlet, toplum hayatımıza darbe teşebbüsü öncesinde verdiği zararlar vardır. Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi kumpas davaları olarak isimlendirdiğimiz davalarda, bu toplumun en seçkin insanlarını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en değerli komutanlarını yok etmeye yönelik bir eylem yapılmıştır. Bu davalar, doğrudan doğruya bu girişimin adıdır. Hiçbir temeli olmayan bu davaların daha sonra uydurma delillerle açıldığı, hiçbir geçerli evrensel hukuk değerlerine dayalı bir delili olmadığı çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Şimdi hemen süratle yapılması gereken, kumpas davaları olarak isimlendirdiğimiz bu davalarla geleceği karartılan, hayatlarının 5 yılı çalınan bu insanlara, kamu görevlilerine ya da kamu görevlisi olmasa dahi bu toplumun bir ferdi olan bu insanlara, yasa ile bir hak iadesinde bulunmaktır. Kumpas davaları mağdurlarının hukuksal haklarının iadesi şimdi en temel, en öncelikli konulardan birisidir.”

"Şimdi memnuniyetle görüyoruz ki Balyoz davasında mahkum edilmiş bazı komutanlara görev verilmiştir, çok doğru bir şey yapılmıştır. Bu komutanlar, o kamu görevlileri, bu milletin onurlu fertleri, insanlarıdır." ifadelerini kullanan Hamzaçebi, "Hiçbir zaman onların onurları o davalarla zedelenmemiştir. Şimdi onların onurları çok daha güçlenmiştir ama devlete düşen görev, yasa ile bu insanlardan özür dilemektir. Devletlerde özürler yasayla olur. Haklar iade edilecektir."