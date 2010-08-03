-CHP'Lİ HAMZAÇEBİ:"YAŞ KRİZ HAVASINDA GEÇMEKTEDİR" TBMM (A.A) - 03.08.2010 - CHP Grup Başkanvekili M. Akif Hamzaçebi, ''Yüksek Askeri Şura toplantılarının kriz havasında geçtiğini'' öne sürerek, ''Orduyla bu şekilde uğraşmayı son derece yanlış buluyorum'' dedi. Hamzaçebi, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomi alanında yapılması gerekenleri bir türlü hayata geçirmediğini savundu. Akif Hamzaçebi, 2011 bütçesinin hazırlık çalışmalarının henüz başlatılmadığını öne sürerek, orta vadeli mali plan ile orta vadeli programın henüz ortada bulunmadığını söyledi. Bütçe çağrısı yapılmadığını ifade eden Hamzaçebi, ''Bütçe Hazırlama Rehberi yayımlanmadı. Yatırım programı hazırlama rehberi yayımlanmadı. Bu süreçlerin geciktirilmesi ülkeyi bir bütçe krizine sokabilir'' diye konuştu. Mali Kural Kanun Tasarısı'nın yasalaştırılmamasını da eleştiren Hamzeçebi, bütçe hazırlık çalışmaları sürecinin referandum sonrasına bırakılmasının düşündürücü olduğunu ifade etti. -''KRİZE DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR''- Hamzaçebi, bir gazetecinin, ''Yüksek Askeri Şura toplantısı sürerken Orgeneral Hasan Iğsız'ın Ergenekon savcıları tarafından ifadeye çağrılmasının zamanlaması hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna, ''Zamanlama çok ilginç. Yüksek Askeri Toplantısı devam ederken, terfiler görüşülürken birden Ergenekon Savcısı, terfi etmesi beklenen bir komutanı ifadeye çağırıyor. Bunun ciddi, bağımsız bir yargı süreciyle ilgili olduğu kanaatinde değilim'' yanıtını verdi. CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi, şöyle konuştu: ''Bunun tamamen YAŞ sürecini, oradaki terfileri, Genelkurmay Başkanı olması beklenen veya terfi etmesi beklenen komutanları etkilemeye, onları karalamaya yönelik bir kampanya, oyun olduğunu düşünüyorum. AKP, bütün bu süreçleri bir krize dönüştürme konusunda son derece başarılıdır. Yüksek Askeri Şura toplantıları, bir kriz havasında geçmektedir. Türkiye, normal seyrinde gitmesi halinde herhangi bir sorun yaşanmadan sonuçlanacak olan terfileri bugün kriz ortamında görüşüyor. AKP, bunu bir krize dönüştürmüştür. Referandum bir krize dönüştürülmüştür. Terör örgütünün Türkiye'ye yönelik talepleri ve eylemleri nedeniyle son derece maneviyatının yüksek olması gereken bir dönemde, orduyla bu şekilde uğraşmayı son derece yanlış buluyorum.'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM tatile girmeden önce, ''özel hudut birlikleri'' kavramını gündeme getirdiğini ifade eden Hamzaçebi, ''Teröre karşı mücadele edecek, büyük ihtimalle TSK bünyesinde olacağı düşünülen bir birlikten söz etti. Bir yandan 'özel birlik' kavramını ortaya atıyorsunuz; bir yandan da bir başka şeklide 'AKP'nin ordusu' diyebileceğimiz bir ordu yaratmaya çalışıyorsunuz. AKP, şimdi özel birlikten vazgeçti. AKP, TSK'yı özel ordusuna dönüştürmeye çalışıyor. Gaye budur...'' diye konuştu. ''Hakim ve savcı atamalarına yönelik çalışmaların da ayrı bir kriz nedeni olduğunu'' savunan Hamzaçebi, ''HSYK'nın yaz kararnamesi hükümetin müdahale etmek istediği, kendine göre şekillendirmek istediği bir atama sürecine dönüştürülmüştür. Bu süreç de bir krize dönüştürülmüştür'' dedi.