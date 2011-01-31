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Politika

CHP'Lİ HAMZAÇEBİ: YENİ ÜYELERİ BİLDİRECEĞİZ TBMM (A.A)

31 Ocak 2011 14:41

-CHP'Lİ HAMZAÇEBİ: YENİ ÜYELERİ BİLDİRECEĞİZ TBMM (A.A) - 31.01.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Adalet Komisyonunu tümüyle boşaltmadıklarını, yeni üyeleri bildireceklerini söyledi. Hamzaçebi, ''basınla sohbet toplantısında'', Danıştay ve Yargıtayda yeni daireler açılmasına ilişkin tasarının komisyondaki görüşmeleri sırasında ''antidemokratik, anayasa ve içtüzüğe aykırı'' tutum nedeniyle CHP'li üyelerin komisyondan çekildiklerini belirtti. Meclis Başkanlığına yazdıkları yazıda CHP'nin komisyonu tümüyle boşaltmadığını, yeni üyelerin bildirileceğini ifade ettiklerini kaydeden Hamzaçebi, yeni üye bildirilmesi konusunu, Meclis Başkanlığının cevap yazısından sonra değerlendireceklerini bildirdi. Hamzaçebi, tasarının komisyona geri çekilmesini de istedi.

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