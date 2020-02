CHP'Lİ HAMZAÇEBİ: TARİHİ YARIMADANIN ÖZEL BİR STATÜYE SAHİP OLMASI LAZIM

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- Ylmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA

CHP Genel Sekreteri ve İstanbul 1\'inci Bölge Milletvekili Adayı M. Akif Hamzaçebi Kapalıçarşı\'da yaptığı basın açıklamasında, \"Tarihi yarımadanın özel bir statüye sahip olması lazım\" dedi.

\" ÇARŞI SON YILLARDA CAN ÇEKİŞİYOR\"

CHP Genel Sekreteri ve İstanbul 1\'inci Bölge Milletvekili Adayı M. Akif Hamzaçebi, milletvekili adayları ve CHP Fatih İlçe Örgütü ile birlikte Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Hamzaçebi esnaf ziyaretinin ardından Kapalıçarşı\'nın Beyazıt Kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Hamzaçebi, Kapalıçarşı\'da 3 bin 600 dükkanın olduğunu belirterek \"Çarşı son yıllarda can çekişiyor. 3 bin 600 dükkanın sık sık el değiştirdiği bir çarşıdan söz ediyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz bu çarşı eskiden sağlı ve sollu sadece kuyumcuların olduğu bir sokaktı burası. Şimdi bakın, sağda solda birçok esnaf göreceksiniz. Kuyumcular yeterli işi yapamadığı için esnaf dükkanını devretmek zorunda kalmış. Eğer bir çarşıda iş yerleri sürekli olarak el değiştiriyorsa işler iyi gitmiyor demektir\" dedi.

\"TÜRKİYE ARTIK UCUZ TURİZMİN ÜLKESİ OLUYOR\"

M. Akif Hamzaçebi, konuşmasında, \"İstanbul\'un turist sayısı Türkiye\'nin turist sayısındaki azalmaya paralel olarak azalıyor. 2014 yılında yılında 11.8 milyon, 12 milyon turist gelirken İstanbul\'a geçen yılki rakam 11 milyonun altında kalmıştır. Belki 2018 yılında Türkiye, 2014 yılı turizm rakamlarını yakalayacak. İstanbul da yakalayacak gibi gözüküyor ama ziyaretçi sayısında bunu yakalayacak. Kişi başına düşen turizm harcamasında ve toplam turizm gelirinde bu rakam yakalanamayacak. Türkiye artık ucuz turizmin ülkesi oluyor. Kişi başına turist harcaması 2014 yılında 800 doların üzerindeyken geçen yıl sonu bu rakam 680 dolara düşmüştür. Dolar karşısında Türk Lirasının değer kaybı hem de Türkiye\'nin ucuz turizm ülkesi olarak tanınmaya başlaması bu sonucu yaratıyor\" ifadelerini kullandı.

TARİHİ YARIMADA İÇİN YENİ PROJE

\'Tarihi yarımadanın özel bir statüye sahip olması lazım\' diyen Hamzaçebi, \"Buraya ayrı bir yönetimi kanunla mutlaka kuracağız. Burası ayrı bir yönetim olacak, ayrı bir güvenlik teşkilatı olacak. Ayrı bir yönetim sistemi olacak. Esnafın kendisini güvenli hissetmediği bir yerde turistin kendisini güvenli hissetmesi düşünülemez. Kapalıçarşı dediğimiz zaman sadece 3 bin 600 dükkanla sınırlı bir çarşıdan söz etmiyoruz. Bütün İstanbul\'u etkileyen bir yapıdan söz ediyoruz. Türkiye ve İstanbul\'un hak ettiği değeri vereceğiz. Bunu ayakları yere basan bir proje olarak şekillendiriyoruz. Çok kısa bir zaman içerisinde de bunu bütün Türkiye ile paylaşacağız. Orta ve uzun vadede buraya raylı sistemlerle ulaşımı sağlamak, milyonlarca insanı buraya bu şekilde getirmek mümkün bunları mutlaka yapacağız\" dedi.

